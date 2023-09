A Fradi küldetése előtt a többiek történelmet írnak

Az Európai Kézilabda-szövetség június 20-án hozta nyilvánosságra az idei Bajnokok Ligája-szezonban szereplő csapatok névsorát, majd a döntés kihirdetése után egy héttel megtartotta a csoportkör sorsolását. Tulajdonképpen csak az volt a kérdés, hogy a sorozat újonca, a Debrecen az ötszörös győztes Győr, vagy az előző szezon döntőse, a Ferencváros mellé kap besorolást. A bécsi sorsoláson kiderült, a Loki az ETO-val került egy csoportba, majd az is kiderült, hogy már a második játéknapon összeméri erejét a BL-újonc az NB I címvédőjével. Szűk három hónappal a bécsi ceremónia után ma lesz a Bajnokok Ligája-csoportkör első magyar rangadója, a Győr hazai pályán fogadja a Debrecent (tv: 16.00,Sport 1), egyben az új lebonyolítási rend, a 2020–21-es szezon óta az első alkalom, amikor két, azonos nemzetiségű csapat játszik egymással az alapszakaszban.

A Fradi játékosa, Emily Bölk ésaz exgyőri, Jana Knedliková megint összecsaphat a BL-ben Fotó: Mirkó István

Tapasztalat és stabilitás

Mindkét csapat hétközi győzelemmel hangolt a mai találkozóra, amelyen a múlt, a statisztika, főképp a rutin is a Győr mellett szól. A két együttes legutóbbi 37 mérkőzését a kisalföldi gárda nyerte, a Loki 2008 októberében szerzett legutóbb két pontot a BL állandó szereplője ellen. A stabilitás lehet a Debrecen fegyvere, elvégre a Loki edzője, Szilágyi Zoltán 2021 óta dolgozik a klubnál, és másodállásban is jelentős sikerekre képes, a nyáron junior Eb-t nyert a női válogatottal. Ulrik Kirkely a nyáron érkezett az ötszörös győzteshez, és határozott szándéka újrainstallálni a Győr játékát, ami kétségkívül időigényes folyamat – ez a Mosonmagyaróvár elleni vereség alkalmával is kiderült. Kirkely csapata a Metz elleni idegenbeli, a DVSC a svéd Sävehof elleni hazai sikerrel mutatkozott be a sorozatban. A Győr nyáron szerződtetett kapusa, Rinka Duijndam izgalmas mérkőzésre számít. – Igazán különleges az, amikor azonos országból származó csapatok csapnak össze nemzetközi kupameccsen. A győzelemért fogunk küzdeni, de minden bizonnyal a DVSC is mindent meg fog tenni a meccsen – mondta a kapus.

Andrea Lekics (zöldben) és Anna Vjahirjeva küzdelme izgalmakat ígér Fotó: Illyés Tibor/MTI

A Ferencváros papíron a létező legnehezebb ellenfél, a címvédő norvég Vipers ellen lép pályára (tv: 18.00, Sport 1) a Bajnokok Ligája második fordulójában. Mindkét csapat vereséggel rajtolt, a nyártól a felvidéki Hlavaty Tamás vezette kristianstadi együttes kilenc meccset felölelő győzelmi sorozata a dán Ikast otthonában ért véget. A Fradi beleszaladt egy nagyon csúnya pofonba a Metz ellen otthon kapott ki tizenhárom góllal. A zöld-fehérek szurkolói azzal nyugtatják magukat, hogy tavaly a Bietigheim 20 (!) góllal ütötte ki a csoportkörben a kedvenceiket, akik így vagy úgy, de végül eljutottak a döntőig. A kevésbé derűlátók már a tisztes helytállással is beérnék a legutóbbi három szezon győztesének az otthonában.