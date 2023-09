Marozsán megpróbálja túlszárnyalni Fucsovics sikereit

Marozsán Fábián is tagja volt a hétvégén a magyar Davis-kupa-válogatottnak, amely rendkívül könnyedén 4-0-ra győzte le Törökországot Keszthelyen a sorozat osztályozó mérkőzésén, így februárban selejtezőt játszhat a DK-döntőbe jutásért. Marozsán magabiztosan hozta az egyest és a párost is, ezzel döntő érdemeket szerzett a győzelemben.

Marozsán párosban is kitett magáért. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A világranglista 92. helyen álló játékos a Davis-kupa-kötelezettségei után a Sportrádiónak nyilatkozott. Szóba kerültek az egyéni céljai és Fucsovics Márton is, aki utat mutatott a magyar fiataloknak. – Számunkra, egyéni teniszezőként nem csak a top száz a lényeg.

Itt vagyunk Fucsovics Marcin kívül hárman, négyen, egy új generáció, akik próbálnak felzárkózni mellé vagy túlszárnyalni őt, ami persze nem lesz egyszerű. Van előttünk egy példa, amit szeretnénk követni, jó úton vagyunk.

Az, hogy én is top százas vagyok, az hatalmas dolog, de ott van Piros Zsombor is a száz körül és Valkusz Máté sincs messze tőle. Lehet a jövőben akár négy top százas játékosunk is, ami egy hatalmas dolog lenne. Úgy gondolom, ha ez összejön, akkor lesz esélyünk bejutni a nyolcas világdöntőbe is a Davis-kupában… – nyilatkozta a második számú magyar játékos.

A top 50 reális cél lehet

Marozsán elmondta azt is, mikortól tekinti magát stabil ATP-játékosnak. – A személyes célom mindenképp az, hogy hosszú távon bennmaradjak a százban, de természetesen ott szeretnék lenni mind a négy következő Grand Slam-tornán. A jövőben aztán szeretnék még többet, szerintem később a top 50 is reális lehet, ha az összejön, akkor nevezhetem majd magamat igazán ATP-játékosnak – fogalmazott a Carlos Alcaraz tavaszi legyőzésével berobbant teniszező.

A teljes beszélgetést ITT lehet meghallgatni.

Borítókép: Marozsán Fábiánnak komoly céljai vannak (Fotó: AFP)