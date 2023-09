Sigér nem késett a válasszal Sztankovics dicséretére

Az intelligencia Sigér titka

– Jólesik. Most ennél többet nehezen tudnék mondani. Meglepett. Próbálom meghálálni a bizalmat – felelte Sigér, miként az a Nemzeti Sport videóján is látható. A 32 éves, 14-szeres válogatott középpályás hozzátette, ez a szerep részben a korából, valamint abból is táplálkozik, hogy ő magyar, és már öt éve a Fradi játékosa.

Valamint az átlagon felüli intelligenciájából, tehetnénk hozzá, amire Sztankovics gyorsan felfigyelt, bizonyítva, hogy mestere a szakmájának. Sigér titka ugyanis ebben rejlik, nem elsősorban különleges fizikai adottságaiban, technikai képzettségében.

Sigér Dávid elismerte, pályafutása során valóban ritkán szerzett gólt fejjel, de például a Dinamo Zagreb ellen is fejjel talált be, igaz, az nem volt a mostanihoz mérhető bombafejes, akkor – miként felidézte – a labda el sem jutott a hálóig.