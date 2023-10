Erling Haaland rablás áldozata lett a párizsi gálán? + videó

Lionel Messi 8-5-re nyert Cristiano Ronaldo ellen – afelől aligha lehet kétség, végeredményt hirdethetünk a futball két korszakos hérosza között az Aranylabdáért folytatott huzakodásukban. A 36 éves Messi az Egyesült Államokban az Inter Miami csapatában vezet le, és a párizsi díjátadó gálán a trófea átvétele után maga is kijelentette, hogy most már jöjjenek a fiatalok. A két évvel idősebb Ronaldo Szaúd-Arábiában az al-Nasszr játékosa, s bár a portugál továbbra is termeli a gólokat, a legmagasabb csúcsra már számára sincs visszaút. Előre tekintve, Messi is kiemelte, hogy a norvég Erling Haaland és a francia Kylian Mbappé – akik most mögötte végeztek a szavazáson – követhetik majd.

Erling Haaland a legjobb csatárt megillető trófeával Fotó: Mohamed Badra

Sokak szerint már most is Haalandnak kellett volna megkapnia az Aranylabdát, aki fantasztikus idényt zárt a Bajnokok Ligája-győztes, Angliában a bajnokságot és az FA-kupát is megnyerő Manchester Cityvel: az 56 gólt szerző norvég támadó el is nyerte a Gerd Müller-trófeát, vagyis ő lett a 2022–2023-s idény legjobb támadója. Messi annak köszönheti az Aranylabdát, hogy tavaly év végén vb-címig vezette az argentin válogatottat. Idén viszont a Paris SG csapatával már a nyolcaddöntőben búcsúzott a BL-től.

Erling Haaland ötvenhat gólja:

He scored 56 goals this season: Erling Haaland is the Gerd Müller Award winner! #ballondor pic.twitter.com/EAzbfkSIxs — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Messi vagy Haaland?

Szóval, jó néhányan vannak, akik úgy gondolják, hogy inkább Haalandnak járt volna az Aranylabda. Azon pedig ne lepődjünk meg, hogy akiknél Ronaldo van a magasabb polcon, azok mindannyian ezen a véleményen vannak, és szerintük a norvég támadót Párizsban egyszerűen kirabolták.

Az Aranylabda-győztesek rangsora klubok szerint:

12 győzelem: Real Madrid (Cristiano Ronaldo 4, Di Stéfano 2, Kopa, Figo, Ronaldo, Cannavaro, Modric, Benzema), FC Barcelona (Messi 6, Cruyff 2, Suarez, Sztoicskov, Rivaldo, Ronaldinho)

8: Juventus (Platini 3, Sivori, P. Rossi, R. Baggio, Zidane, Nedved), AC Milan (Van Basten 3, Rivera, Gullit, Weah, Sevcsenko, Kaká)

5: Bayern München (Beckenbauer 2, K.-H. Rummenigge 2, G. Müller)

4: Manchester United (Law, B. Charlton, Best, Cristiano Ronaldo)

2: Dinamo Kijev (Blohin, Belanov), Hamburger SV (Keegan 2), Internazionale (Matthäus, Ronaldo)

1: Ajax Amsterdam (Cruyff), Benfica (Eusebio), Blackpool (Matthews), Borussia Dortmund (Sammer), Borussia Mönchengladbach (Simonsen), Dukla Praha (Masopust), Dinamo Moszkva (Jasin), FERENCVÁROS (ALBERT FLÓRIÁN), FC Liverpool (Owen), Olympique Marseille (Papin), Paris Saint-Germain (Messi), Inter Miami (Messi)

A győztesek rangsora országok szerint:

8 győzelem: Argentína

7: NSZK/Németország, Hollandia, Portugália, Franciaország

5: Anglia, Brazília, Olaszország

3: Spanyolország, Szovjetunió

2: Csehszlovákia/Csehország

1: Bulgária, Dánia, Észak-Írország, Libéria, MAGYARORSZÁG, Skócia, Ukrajna, Horvátország

A győztesek rangsora bajnokságok szerint:

24 győzelem: Spanyolország

18: Olaszország

9: NSZK/Németország

6: Anglia

3: Szovjetunió

2: Franciaország

1: Csehszlovákia, Hollandia, MAGYARORSZÁG, Portugália, Egyesült Államok

Borítókép: Erling Haaland élettársa, Isabel Haugseng Johansen társaságában nem látszik nagyon boldognak (Fotó: MTI/EPA/ Mohamed Badra)