Magyarjai nélkül nem boldogult a címvédővel a Leipzig a BL-ben

Fél óra elteltével talált magára támadásban is a Leipzig, ám ez csak a labdabirtoklás statisztikájának a javításában mutatkozott meg, gólveszélyt inkább a City kontrái rejtettek magukban, Erling Haaland két nagy helyzetet is kihagyott. Ez pedig megbosszulta magát, mert a szünetet követően gyorsan egyenlített a házigazda: a 48. percben Lois Openda futotta le a védőjét, és 14 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Ez felpiszkálta az angolokat, eltalálták a kapufát, Haaland továbbra sem tudott élni a lehetőségeivel, de a lipcsei kontrák is roppant veszélyesek voltak. Ennek ellenére a 84. percben ismét a Manchester City vezetett: Álvarez álló helyből, a tizenhatosról tekert a lipcsei kapu bal felső sarkába. A hosszabbításban Doku egy szép ellentámadás végén bebiztosította a győzelmet, a címvédő szinte végig uralva a meccset megérdemelten szerzett három pontot.

A Newcastle játékosa, Burn fejel a PSG kapujába Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

A játéknap többi eredménye közül az élre kívánkozik a Newcastle sima 4-1-es győzelme a Paris Saint-Germain ellen, az angolok már 3-0-ra is vezettek. A franciák egy-egy helyzetig eljutottak, ám az angol csapat ellenállhatatlanul futballozott, szép gólokkal húzott el. A Barcelona tíz emberrel fejezte be a meccsét, de nemigen bánta, ugyanis 1-0-ra meg tudta nyert idegenben a Porto elleni rangadóját, és ezzel nagy lépést tett már most a továbbjutás felé. A Crvena zvezda a hazai pályán vezetett, ám a svájci Young Boys fordított, a szerbek a hosszabbításban mentették döntetlenre a mérkőzést.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló, szerda E csoport:

Atlético Madrid (spanyol)–Feyenoord (holland) 3-2 (2-2), gólszerzők: Morata (14., 47.), Grizmann (45+4.), illetve Hermoso (öngól, 7.), Hancko 34.) Celtic Glasgow (skót)–SS Lazio (olasz) 1-2 (1-1), gólszerző: Furuhasi (12.), illetve Vecino (29.), Pedro (96.) az állás: 1. Atlético Madrid 4, 2. Lazio 4, 3. Feyenoord 3, 4. Celtic 0 F csoport:

Borussia Dortmund (német)–AC Milan (olasz) 0-0 Newcastle (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 1-1 (2-0), gólszerző: Almiron (17.), Burn (43.), Longstaff (50.), illetve Hernandez (56.), Schar (91.) az állás: 1. Newcastle 4, 2. PSG 3, 3. Milan 2, 4. Dortmund 1 G csoport:

RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) 1-3 (0-1), gólszerző: Openda (48.), illetve Foden (25.), Álvarez (84.), Doku (92.) Crvena zvezda (szerb)–Young Boys (svájci) 2-2 (1-0), gólszerző: Ndiaye (37.), Bukari (88.), illetve Ugrinics (48.), Itten (11-esből 60.) az állás: 1. Manchester City 6, 2. RB Leipzig 3. Young Boys 1 és Crvena zvezda 1 H csoport:

Royal Antwerp (belga)–Sahtar Donyeck (ukrán) 2-3 (2-0), gólszerzők: Muja 3., Balikwisha 33., illetve Sikan 48., 76., Rakickij 76. Porto (portugál)–Barcelona (spanyol) 0-1 (0-1), gólszerző: F. Torres (45+1.). Kiállítva: Gavi (Barcelona, 93.) az állás: 1. Barcelona 6, 2. Porto 3 , 3. Sahtar Donyeck 3, 4. Royal Antwerp 0

Borítólép: Erling Haaland most sem lőtt gólt, de a csapata nyerni tudott (Fotó: AFP)