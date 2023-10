Önmagát kellett képeznie, így is válogatott kapus lett belőle

– Ha azt mondom, 1994. március 19., akkor mond valamit ez a dátum?

– Gondolkodnom kell. Az biztos, hogy Győrben játszottam. Ha jól sejtem, akkor aznap kaptam tízes osztályzatot a Nemzeti Sporttól.

– Talált. Öt egyre győzték le a Honvédot, és az ellenfél kapusa, Brockhauser István is jó osztályzatot, nyolcast kapott. Őrült meccs volt. Mennyire emlékszik rá?

– Tökéletesen. Két nappal azelőtt megsérültem, és azt hittem, nem is játszom, a pénteki edzést ki is hagytam. Verebes József azonban azt mondta, szedjem össze magamat, mert elképzelhetetlen, hogy ne én védjek. A bemelegítésnél is éreztem, hogy nem vagyok rendben, de a meccsen az első félidőben elakadt bennem néhány lövés és ziccer, a másodikra pedig elmúlt minden fájdalmam, rengeteg dolgom volt, és tényleg nagyszerűen ment a védés.

– Négy évvel korábban, tizennyolc évesen robbant be az élvonalba. Emlékszem, az a mondás járta akkoriban, hogy lett egy csodakapusa a Veszprémnek.

– Már tizenhat évesen eljutottam a kispadig. Négy kapus volt a keretben, és a bajnokság közepén szép sorban mindenki megsérült előttem. Zircen aludtunk a Győr elleni meccs előtt, és éjszaka Berta Ernőnek becsípődött egy ideg a derekában, a gyúró sem tudta rendbe hozni, így kerültem be a csapatba. Időm sem volt megijedni. Rosszul nem mehetett, mert utána százötvenhárom meccsen védtem zsinórban az NB I-ben, amíg Győrben megsérült a vállam, és fél évet ki kellett hagynom.

A kapusposzthoz kell némi őrültség

– Gyerekként hogyan került be a kapuba?

– Fogalmam sincs. Az iskolában minden szünetben mentünk az udvarra focizni, és én mindig magamtól beálltam a kapuba, mert szerettem vetődni. Egyszer odajött hozzánk egy ember, és mondta többünknek, hogy menjünk el a Veszprém toborzójára. Ott nyolcan jelentkeztünk kapusnak, elkezdtünk lejárni edzésekre, hamarosan ketten maradtunk, a többiek lemorzsolódtak.

– Valahol azt nyilatkozta, hogy kapusként semmilyen képzést nem kapott a felnőttcsapatba kerüléséig. Hogyan lehetett így védeni magas színvonalon?

– Ez tényleg így volt, a tartalék kapusunk, Kakas László volt az első, aki speciálisan kapusként képzett engem. Addig a saját elképzelésem szerint fejlődtem. Nagyon bosszantott például, hogy a bal oldalam gyengébb volt, oda kaptam a legtöbb gólt, ezért minden este otthon a ház melletti területen egy derékig érő fenyőfa felett rengeteget vetődtem balra, a labdafogást pedig a ház oldalára lőtt labdákkal gyakoroltam. Az ifiválogatottban derült ki, hogy nem tudok pontosan rúgni, a meccs előtt képtelen voltam bemelegíteni az első számú kapust. Nagyon szégyelltem magamat, ezért rajzoltam a ház falára egy kis kört, és ezerszer is megcéloztam, a homokba striguláztam, hogy hányszor találtam el. Soha senki nem mondta meg, mit csináljak, hogy jobb legyek, kizárólag magamat képeztem.

Fotó: Mirkó István

– Nagyon zavarja, amikor azt hallja, hogy a kapusok flúgosak?

– Egyáltalán nem, mert ehhez a szerephez valóban kell némi őrültség. Arra teljesen normális ember nem hajlandó, hogy mondjuk télen egy fagyott, kőkemény, egy méterről erősen meglőtt labdába akár az arcával is belevetődjön, erre szükség van jókora őrültségre.

– A Pipa becenévre hogyan tett szert?

– Veszprémben még csak kispados voltam, és az egyik idősebb csapattársam a meccs szünetében azt mondta, gyere, kicsi, állj be a kapuba, rúgok neked néhány gólt, én pedig azt feleltem, hogy fejjel is kiszedem a lövését a pipából. Így is lett, az egyik lövését kifejeltem, amit akkor zokon vett, de később, a mérkőzést követő vacsorán már viccesen idézte fel, Pipának hívott, amit később átvettek a többiek is.