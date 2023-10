Titokban vonult vissza a válogatott középpályás, akit edzőbuktatással vádoltak

– Halmai Tomival, a válogatott szakemberével végeztem a rehabilitációt, eljutottunk egy 85-90 százalékos szintig, de akkor, szeptember közepe felé, amikor láttam, hogy nem kapok olyan lehetőséget, felhívtam és megmondtam neki, hogy arra, amire szeretném, tökéletes a lábam, viszont abbahagyom a rehabot, mert nem folytatom a focit – beszélt a pályafutása furcsa lezárásáról Pátkai Máté a Csakfocinak adott interjúban. A 35 éves középpályás az előző idényben a Vasas játékosaként szenvedett térdszalag-szakadást, és nyáron már nem kapott új szerződést a piros-kékektől. Pátkai Máténak természetesen fáj, hogy sérülés miatt kell abbahagynia, s noha máshol talán még folytathatná a játékot, úgy döntött, immár a család az első.

A felejthetetlen mozdulat, a horvátok ellen rúgott gól (Fotó: Bach Máté)

Pátkai Máté pályafutása cseppet sem szokványos a magyar labdarúgásban. Felvették az ELTE matematika szakára, de inkább a futballt választotta. Helyesen, hiszen 2006 óta szerepelt a magyar labdarúgás élvonalában. A válogatottságig is eljutott, bár többnyire inkább peremembernek számított. Kicsit fájlalja, hogy lemaradt a 2016-os és a 2021-es Európa-bajnokságról is, noha utóbbi előtt a selejtezők során két meccset, Wales (1-0) és Horvátország (2-1) ellen is az ő góljával nyert meg Marco Rossi csapata.