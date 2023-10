Sztárcsapatok csábítása miatt szakadhat szét a Dárdai család

Dárdai Pál kapott ebben az idényben már hideget-meleget, amiért a Hertha edzőjeként mindhárom fiát szerepelteti a csapatában, de ahogy arra Bódog Tamás, a berliniek másodedzője a lapunknak adott interjúban nemrég felhívta a figyelmet, nem ok nélkül játszanak, nem „protekciós” gyerekekről van szó.

Dárdai Bence a német válogatott mezében. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

– Bence tizenhét éves, Németországban mindenki úgy tartja, hogy szép jövő előtt áll. Csodálni kellene, hogy valakinek három ilyen tehetséges fia van, nem pedig csámcsogni rajta – mondta lapunknak Bódog. S most koncentráljunk csak Dárdai Bencére.

Hallani, hogy Dárdai Pál három fia közül ő a legtehetségesebb, és tagja is a német U17-es válogatottnak, amellyel idén megnyerte a korosztályos Európa-bajnokságot, épp Magyarországon. A Hertha felnőttkeretéhez a nyáron került fel az apja hívására, miután a csapat kiesett a Bundesligából, és a fiatal, saját nevelésű játékosokat akarják az előtérbe helyezni az új koncepcióban. Részben szakmai okból, részben a klub anyagi gondjai miatt.

Mindkét tekintetben fájdalmas lenne a Hertha számára az utánpótlás egyik nagy értékének tartott Dárdai Bence elvesztése. A támadó középpályás szerződése jövő nyáron jár le, azután ingyen távozhat. A Kickerben megjelent mai cikk szerint, amelyre a Liga-zwei.de oldal hivatkozik, a Hertha megkezdte a tárgyalásokat a legifjabb Dárdai szerződésének a meghosszabbításáról, de egyelőre nem született megállapodás.

Dárdai Bence lehetőségei: Juventus és AC Milan?

Azt is hozzáteszik a cikkben, hogy Dárdai Bence iránt már a nyáron is nagy volt az érdeklődés, és továbbra is olyan klubok kívánságlistáján szerepel, mint a Mönchengladbach, a Juventus vagy az AC Milan.

Dárdai Bence egyelőre kiegészítő játékos a Herthában, hat meccsen lépett pályára a Bundesliga II-ben, mindannyiszor csereként, de többször is jól szállt. A legemlékezetesebb teljesítményét a Kiel otthonában 3-2-re megnyert meccsen nyújtotta, amelyen a hosszabbításban tizenegyest harcolt ki, csapata így tudta belőni a győztes gólt.

A 17 éves középpályás nagy jövő előtt áll, így kérdés, hogy a Hertha meg tudja-e tartani. Mindenesetre ha távozik, azzal szétszakadhat a Dárdai család, amelynek jelenleg minden férfitagja a Hertha első csapatának az alkalmazásában áll.

Borítókép: Dárdai Bence nemcsak a Hertha, hanem a német futball egyik nagy reménysége jelenleg (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)