A hatalmas Bayern-blama után Harry Kane-en élcelődnek Angliában

A Bayern München 2-1-re kikapott a harmadosztályú Saarbrücken otthonában a Német-kupában. Thomas Tuchel csapata hatalmas meglepetésre még a legjobb tizenhat közé sem tudott bejutni. Németországban egyértelműen az edzőt teszik felelőssé a váratlan és kínos kudarc után: Tuchelnek felrótták, hogy túlságosan tartalékos összeállításban szerepeltette a csapatát, Jamal Musiala és Serge Gnabry csak csereként szállt be. Az edző azzal védekezett, hogy az esetleges hosszabbításra tartalékolta első számú csatára, Harry Kane bevetését, bízott abban, hogy a pályán levők meg tudják oldani a feladatot. Később kiderült, Kane pihentetése nem volt jó ötlet Tucheltől.

Kane ezúttal nem szállt be (Fotó: AFP/Ronald Wittek)

A The Sun angol bulvárlap soha nem fogja vissza magát, amikor a kritika van terítéken. Nyilván Harry Kane is tudta, hogy a lap „szemlézi” a róla szóló epés megjegyzéseket. Ezekből gyűjtött össze egy csokorral a The Sun.

„Harry magával vitte a balszerencséjét Németországba”. Egy másik hozzátette: „Ki lehet vinni a fiút a Spursből…” A harmadik ezt írta: „A Harry Kane-effektus.” És egy másik megjegyezte: „A Kane-átok valóságos.”

És hogy mire gondolhattak a kedves kommentelők? Harry Kane 2015-ben és 2021-ben is bejutott a Ligakupa-döntőjébe korábbi klubjával, a Tottenhammel, de mindkét alkalommal vesztes csapat tagja volt. Csakúgy, mint 2019-ben, amikor meglepetésre a döntőig menetelt a Spursszel a Bajnokok Ligájában, de a Liverpooltól kikapott a csapata. A 2021-es Eb-döntőn vesztes csapat tagja volt: az olaszok elleni 11-esekkel elveszített fináléban.

Kane a nyári távozása előtt éveken át kitartóan hangoztatta, hogy trófeákat szeretne nyerni, és ezért szeretne távozni a nevelőegyesületétől. A várva várt átigazolás a nyáron jött létre, de az már most nyilvánvaló, hogy a trófeagyűjtés Németországban sem magától értetődő. Különösen akkor, ha egy futballista még csak nem is tud segíteni a pályán a csapatának.