Olyan évet produkált a Max Verstappen, Sergio Pérez pilótapárossal a Red Bull, mint korábban egy istálló sem a Formula–1 történetében. Kis híján tökéletes idényt teljesített, csupán Carlos Sainznak (Ferrari) sikerült a bikák pilótáin kívül győznie 2023-ban, így nem meglepő, hogy a konstruktőri világbajnoki címet rekordot jelentő 860 ponttal nyerte meg (korábban a Mercedes volt a csúcstartó, amely 2016-ban 765 pontot gyűjtött), és természetesen a csapatból került ki az egyéni győztes is Verstappen személyében.

Verstappen és a Red Bull idén is megállíthatatlan volt (Fotó: AFP/NURPHOTO/Beata Zawrzel)

A konstruktőri vb-cím birtokosának jut a legnagyobb szelet a pénzdíjból, ugyanakkor némiképp hátráltatja is a Red Bullt, hogy a legjobb csapatként kevesebb időt tölthet a szélcsatornában, mint a mögötte végző ellenfelek. Másrészt pedig a következő idényre való nevezési díja is jóval magasabb, mint más istállóké. A Motorsport.com felidézte, hogy a 2013-as Concorde egyezmény értelmében a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) ezt az összeget az előző évadban szerzett pontszám alapján számítja ki. 2024-re a 657 837 dolláros alapdíj mellett az egyes csapatoknak pontonként 6575 dollárt kell átutalniuk, a konstruktőri bajnok esetében viszont még tovább emelkedik ez az összeg, pontonként 7893-ra.

A Red Bullnak így közel 7,5 millió dollárra rúg a nevezési díja, miközben az ezüstérmes Mercedes ennek töredékét, 3,3 millió dollárt fizet ki. Persze a bikákat nem kell túlságosan sajnálni emiatt, a vb-címért kapott pénzdíja kilencmillióval több a Mercedesénél (140-131 millió dollár), szóval összességében jobban járnak a riválisoknál.

Van, ami a Red Bull győzelmeinél is van fontosabb

Verstappen még a Red Bullnál is több rekordot döntött meg 2023-ban: egyebek mellett ő nyert a legtöbbször, érte el a legmagasabb pontszámot és leghosszabb győzelmi sorozatot, tette meg a legtöbb kört az élen egy idény során. A páratlan eredménysorral záruló év vasárnapi befejeztével megkérdezték Verstappentől, legszívesebben mire fog emlékezni ebből az évadból. Némiképp meglepő választ adott a bajnok:

– Nem a győzelmekre, pole pozíciókra vagy az élen töltött körökre gondolok majd, hanem inkább arra, hogy csapatként mennyire élveztük ezt a folyamatot. Győzni persze fantasztikus, de emellett az is nagyon fontos, hogy jó légkör uralkodjon. Bármit is érek még el a pályafutásom során, szerintem azt semmi sem múlja felül, mint amikor azt látom, hogy körülöttem mindenki próbálja a legjobbat nyújtani a sikeremért

– fedte fel Verstappen. – Elképesztő idényünk volt. A levezető körben kicsit el is érzékenyültem, mert ez volt az utolsó alkalom, hogy abban az autóban ültem, ami oly sokat adott nekem. Nagyon büszke vagyok rá, hogy az utolsó futamot is megnyertük. Köszönet jár a Red Bull minden dolgozójának ezért a hihetetlen évért. Nehéz lesz ugyanilyet produkálni a jövőben.

A holland versenyző már október elején, a Katari Nagydíjon bebiztosította harmadik vb-címét, de ezután is ugyanolyan erőbedobással dolgozott, a hátralévő öt futamot is megnyerte. Vasárnap azt is elmagyarázta, mi motiválta erre:

– Egyszerűen nem tudok úgy nekivágni egy hétvégének, hogy nem teszek meg minden tőlem telhetőt. Haragudnék magamra, és tudom, hogy a többiek is dühösek lennének rám, ha nem így lenne. Nem változott meg a hozzáállásom, miután megnyertem a világbajnoki címet, már csak azért sem, mert győzni nagyszerű érzés. Miért ne tennék meg mindent, ha lehetőségem van nyerni? Ha valakinek ilyen csodálatos autója van, mindig megpróbál jól szerepelni és közben néhány rekordot megdönteni.

Borítókép: A Red Bull hatalmas fölénnyel nyerte meg a konstruktőri világbajnoki címet (Fotó: AFP/NURPHOTO/Jakub Porzycki)