Verstappen és a Mercedes örülhetett a végén

A topcsapatok közül mindössze a McLarennek sikerült mindkét autójával az élmezőnybe kvalifikálnia magát a rajtrácson, Oscar Piastri a harmadik, Lando Norris az ötödik helyet szerezte meg, a Red Bullnál Max Verstappen az első, Sergio Pérez a kilencedik, a Ferrarinál Charles Leclerc a második, Carlos Sainz a tizenhatodik, a Mercedesnél George Russell a negyedik, Lewis Hamilton a tizenegyedik lett. Utóbbi két istállót négy pont választotta el a konstruktőri tabellán (a Mercedes javára), így a második helyért zajló harcban különösen nagy jelentősége volt, hogy a hátsó traktusokból induló pilótáik mennyit lesznek képesek előrelépni az Abu-dzabi Nagydíjon.

Verstappen szokásos piruettje sem maradt el Fotó: AFP/Jewel SAMAD

Az első háromban nem történt helycsere a rajt után, Leclerc az elején keményen támadta Verstappent, de a holland pilótában méltó ellenfélre akadt. Norris megelőzte Russellt, majd az 5. körben Piastrit is levadászta. Hamilton egy, Sainz két helyet nyert, Pérez egyet veszített a verseny kezdetén.

Ahogyan szombaton az időmérőn, vasárnap is minimálisak voltak az eltérések a pilóták köridejei között, még Verstappen sem tudta leszakítani magáról Leclerc-t. Ennek ellenére előzésből nem sokat láthattunk, csak Piastri és Russell bíbelődött egymással néhány körön keresztül, majd a 11. körben Russell átvette a negyedik helyet az ausztráltól.

Az első kerékcserék után pedig már a harmadik helyen találta magát a brit pilóta. Norris cseréjét ugyanis elrontották a McLaren szerelői, így Russell mögé jött vissza. Ráadásul nagyon közel volt Leclerc-hez is, Verstappen viszont elhúzott a monacói versenyzőtől.

A hátulról érkezők közül látszólag Sainz volt jobb helyzetben Hamiltonhoz képest. A hétszeres világbajnok összeért Pierre Gasly (Alpine) autójával, emiatt némiképp lelassult Hamilton Mercedese, és a pontszerzés is távolinak tűnt a számára. De idővel fordult a kocka, a Ferrari nem tudott egykiállásos taktikát megvalósítani Sainzzal, és végül a spanyol nullázott.

A Ferrari utolsó reménye Pérez volt, aki folyamatosan lépkedett előre, és az 54. körben megérkezett a harmadik Russell nyakába. A Red Bull mexikói versenyzője gyorsan le is rendezte ezt a csatát, ám egy baleset okozójaként öt másodperces időbüntetést kapott. Leclerc mindent eszközt bevetett, hogy a végelszámolásnál Pérez ennek ellenére is Russell előtt maradjon, ezért még maga elé is engedte Pérezt, hogy a mexikói pilóta öt másodpercre leszakíthassa magáról Russellt. Mindhiába, a taktika nem vált be, a Ferrari lecsúszott az ezüstről, mert Leclerc-é lett a második, Russellé a harmadik, a megbüntetett Pérezé a negyedik hely Abu-Dzabiban.

Verstappené pedig ismét csak az első, a háromszoros világbajnok senkitől sem zavartatva besöpörte idei 19., pályafutása 54. futamgyőzelmét – így maga mögött hagyta az örökranglistán Sebastian Vettelt, akivel eddig a dobogó harmadik fokán osztozott. A Red Bull majdnem tökéletes idényébe mindössze Sainz rondított bele, aki Szingapúrban elhappolta a győzelmet a konstruktőri világbajnok elől.

Folytatás 2024 első márciusi hétvégéjén Bahreinben.

Végeredmény, Abu-Dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi (58 kör, 306,183 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:27:02.624 óra

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 17.993 másodperc hátrány

3. George Russell (brit, Mercedes) 20.328 mp h.

4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 21.453 mp h.

5. Lando Norris (brit, McLaren) 24.284 mp h.

6. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 31.487 mp h.

7. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 39.512 mp h.

8. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 43.088 mp h.

9. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 44.424 mp h.

10. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 55.632 mp h.

leggyorsabb kör: 1:26.993 perc (Verstappen, 45. kör)



A vb-pontversenyek végeredménye 22 futam után:

versenyzők:

1. Verstappen 575 pont – világbajnok

2. Pérez 285

3. Hamilton 234

4. Alonso 206

5. Leclerc 206

6. Norris 205

7. Carlos Sainz (spanyol, Ferrari) 200

8. Russell 175

9. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Pierre Gasly (francia, Alpine) 62

12. Esteban Ocon (francia, Alpine) 58

13. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 27

14. Cunoda 17

15. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 10

16. Nico Hülkenberg (német, Haas) 9

17. Daniel Ricciardo (ausztrál, Alpha Tauri) 6

18. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 6

19. Kevin Magnussen (dán, Haas) 3

20. Liam Lawson (új-zélandi, Alpha Tauri) 2

21. Logan Sargeant (amerikai, Williams) 1



csapatok:

1. Red Bull 860 pont – világbajnok

2. Mercedes 409

3. Ferrari 406

4. McLaren 302

5. Aston Martin 280

6. Alpine 120

7. Williams 28

8. Alpha Tauri 25

9. Alfa Romeo 16

10. Haas 12

Borítókép: Max Verstappent ezúttal sem tudták legyőzni (Fotó: AFP/Giuseppe Cacace)