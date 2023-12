Nagy Zsolt minden egyes nap gondol az Európa-bajnokságra

Nagy Zsolt korábban 2022-t nevezte meg pályafutása legjobb évének. Akkor lett ugrásszerűen népszerű játékosa a válogatottnak, bal oldali védő létére emlékezetes gólokat lőtt a németeknek és az angoloknak a Nemzetek Ligájában. Úgy tűnt, kirobbanthatatlan lesz a posztján, ám annak az évnek a közepén részlegesen elszakadt a bal térdében a belső oldalszalag, majd februárban ismét megsérült. Az idén tért vissza, és a Nemzeti Sport kérdésére, hogy miként értékeli 2023-at, ezt felelte:

(Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

– Bár a februári sérülésem után a tavasz „ment a kukába”, ráadásul a mostani idény elejéről is lemaradtam, vissza tudtam térni, és megvalósult az álmom, a válogatottal kijutottunk a jövő évi Európa-bajnokságra – szóval ez az év is felejthetetlen. Egyébként a Puskás Akadémiában most feljebb játszom, mint korábban, és bár először csak a hetedik fordulóban léptem pályára, így is házi gólkirály lehetnék, annyiszor kerülök helyzetbe.