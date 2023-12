A „dán Haaland” nem egy szörny, hanem most a világ legboldogabb embere

– Én nem szeretném magamat Haalandhoz mérni, mert ő egy szörny – jelentette ki egy korábbi interjúban Höjlund. – Persze látom a hasonlóságokat: ő gyors, én is az vagyok, ő ballábas, én is az vagyok, ő erős, én is az vagyok. Remélem, egy nap elérhetem az ő szintjét, de ehhez sokat kell edzenem, és még koncentráltabbnak kell lennem a pályán.

Még egyszer: Haaland 15 meccs, 17 gól, Höjlund 15 meccs, egy gól. Egyelőre nagy a különbség.

Borítókép: Rasmus Höjlund az első bajnoki gólját ünnepli a Manchester United mezében (Fotó: Europress/AFP/Oli Scraff)