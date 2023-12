A tizenhét éves világbajnok magyar lány megígérte, megnyeri az olimpiát

Legeredményesebb olimpiai sportágunk a vívás, és napjainkban is ott vagyunk a világelitben. Már a tavalyi, kairói vb is nagyon jól végződött számunkra, hiszen háromszoros egyéni olimpiai bajnok kardvívónk, megszerezte az addig még hiányzó aranyát, egyéni világbajnok lett, és a piramisok árnyékában nyert női kardcsapatunk is. Az idei, milánói vb pedig még jobban zárult, hiszen ezen háromszor szólt a magyar himnusz: aranyérmes lett a párbajtőröző Koch Máté, férfikardcsapatunk (Szilágyi, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás), női kardcsapatunk (Pusztai Liza, Battai Sugár Katinka, Márton Anna, Szűcs Luca) pedig megvédte a címét. Szilágyi egyéniben harmadikként zárt. Ezek az eredmények olimpiai kvótát nem érnek, vívásban majd a kvalifikációs rangsor alapján alakul ki a párizsi mezőny. A vb mindenesetre a legtöbb pontot adja a kvalifikációban, világbajnokaink természetesen kijutó helyen állnak, miként az idei Eb-n győztes férfi-párbajtőrcsapatunk (Koch, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid, Siklósi Gergely).

Koch Máté a csúcson. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Milánóban a 23 éves Koch a telt házas, mintegy háromezer néző előtt rendezett döntő elején 3-0-s hátrányba került a hazai közönség előtt vívó Davide Di Veroli ellen, innen nyert 14-10-re.

– Egész nap élveztem a vívást, nagyszerű volt a hangulat a milánói csarnokban, ez is feldobott. Ugyanakkor a fontos pillanatokban mindig tudtam, hogy mit akarok csinálni, és végre is tudtam azt hajtani. Mindig az volt az álmom, többször le is nyilatkoztam, hogy világbajnok szeretnék lenni, és most mindez megvalósult. Sokat dolgoztam ezért, és egészen különleges, ami történt… – nyilatkozta Koch Máté a döntő után.

helyett Kós Hubert

A fukuokai vizes vb-n Milák Kristóf távollétében is akadt világraszóló eredményünk: férfi 200 méter háton az Egyesült Államokban készülő még csak 20 éves győzött.

– Amikor beértem, és Ryan Murphy még nem, csak az én nevem volt a táblán, az a pillanat felejthetetlen. Aztán a dobogón hallgattam a Himnuszt, és az jutott eszembe, hogy korábban hányszor láttam itt Cseh Lacit, Milák Kristófot állni. Én is ott akartam lenni, és végre eljött ez a nap – fogalmazott újdonsült világbajnokunk.

Kós Hubert a fukuokai dobogó tetején. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A férfi 10 kilométeres nyílt vízi úszásban olimpiai kvótát érő vb-ezüstje is szépen csillogott, és vegyes váltóban – ami nem olimpiai szám – is lett egy második helyünk (Fábián Bettina, Olasz Anna, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid).

Az nagy talány, hogy az úszással leálló, a magyar szövetség vezetésével és Sós Csaba szövetségi kapitánnyal szóba sem álló Milák Kristófnak hogyan alakul a sorsa. Sós szerint a 200 méter pillangó regnáló olimpia bajnoka és világcsúcstartója valamikor visszatér majd az úszáshoz, de a párrizsi olimpiát vele kapcsolatban már el kell felejteni. Milák tavaly az Év sportolója volt, a budapesti vb-n 100 és 200 méter pillangón is győzött, s akkor még azt hittük, ő a legbiztosabb aranyesélyesünk Párizsban… Úszásban tizenhat versenyzőnk rendelkezik olimpia A szinttel, és ezen a listán Milák Kristóf neve is szerepel.

Kajak-kenu válogatottunk a duisburgi vb-n két aranyat, öt ezüstöt és három bronzot lapátolt össze. Ennél bizony többhöz vagyunk szokva, ráadásul egyik aranyunk sem olimpiai számban született (K–1 500: C–1 5000: Adolf Balázs). Viszont három ezüstünk igen: K–4 500: Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, K–1 1000: Varga Ádám, K–2 500: Nádas Bence, Kopasz Bálint. Férfi kajakosaink begyűjtötték mind a hat megszerezhető olimpiai kvótát, és férfikenuban is meglett a maximális három. Ugyanakkor a nőknek csak négy kajakos és két kenus kvóta jött össze. Női kajak négyesünk csupán hetedik lett, párosunk pedig a döntőbe sem jutott be, ez hatalmas csalódás. (Összességében a sportágban megszerezhető 18 kvótából azonban 15 már megvan.)

Losonczi Dávid utólag lett világbajnok

Birkózónk is felemás érzésekkel zárhatták a belgrádi kvalifikációs vb-t. Az előirányzott kettő-négy kvótából kettő jött össze, de a már 2019 óta a mi színeinkben tusakodó Muszukajev Iszmail (szabadfogású 65 kg) arany-, Losonczi Dávid (kötöttfogású 87 kg) ezüstérmes lett. Utóbbi azonban súlyos bírói hiba következtében kapott ki 8-7-re a török Ali Cengiztől, hiszen egyértelmű tusgyőzelemtől fosztották meg. Versenyzőnk közel egy percen át szorította le ellenfelét, a mérkőzésvezető kétszer is megítélt volna a tust, de a szőnyegelnök nem értett vele egyet, a pontozóbíró pedig olyan helyzetben volt, hogy nem láthatta a szituációt. A történtek után Nenad Lalovics, a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) szerb elnöke elnézését kért a 23 éves Losonczitól, aki a higgadtan vette át az ezüstérmet az eredményhirdetésnél, ezzel is sokak szimpátiáját kivívva. November közepén aztán nagy fordulat történt, az UWW bejelentette, hogy Cengiz mellett Losonczit is világbajnoknak nyilvánítja!

Losonczi Dávid két vállra fektette az ellenfelét, de nem vették észre… Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Megkönnyeztem, amikor megtudtam. Elégtételnek érzem a döntést, mérhetetlenül boldog vagyok, hogy az igazság utat tört magának. Nehéz felfogni, ami történt, hihetetlen kimondani, hogy világbajnok vagyok. Persze, teljesen más így, mintha a szőnyegen lettem volna, és körbefuthatok a magyar zászlóval a győzelmemet ünnepelve… A himnuszról nem is beszélve, de sebaj, majd az olimpián! – ígérte meg Losonczi Dávid.

Muszukajev már Belgrádban meglengethette a magyar zászlót, mi több, szaltót is ugrott vele (!) azután, hogy a döntőjét 11-0-ra, technikai tussal nyerte meg Puerto Ricó-i riválisa ellen.

– Harmincéves vagyok, és az Európa-bajnoki címem után mindenképpen szerettem volna felállni a világbajnoki dobogó felső fokára. Közeleg a párizsi olimpia, és úgy voltam vele: mikor, ha nem most?! Már csak az olimpiai arany van hátra, gyermekkori álmom válna valóra, ha az is összejönne – jegyezte meg a tokiói ötkarikás játékokon ötödik helyezett Muszukajev.

Muszukajev szaltója a magyar zászlóval. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Visszakanyarodva a kötöttfogású 87 kg-hoz, a súlycsoport érdekessége, hogy a vb előtt ebben a zágrábi Eb-t Takács István nyerte, és a fináléban éppen Cengizt verte. A Magyar Birkózószövetség vezetése azt az elvet vallja, hogy az olimpiára azok mennek, akik a kvótát megszerezték, bár ezek nem névre szólóak, így Losonczi készülhet Párizsra. Belgrádban Fritsch Róbert (kötöttfogású 72 kg) vb-ezüstje is jól mutat a tablón, ám ez nem olimpia súlycsoportban született.

Érdi Mária történelmet írt

Tornában négy, kerékpárban, ökölvívásban, öttusában, sportlövészetben és vitorlázásában egyaránt két-két kvótánk van, ritmikus gimnasztikában és triatlonban egy-egy. Vitorlázásban pedig a 25 éves Érdi Mária sporttörténelmet is írt, hiszen aranyérmet szerzett az olimpiai hajóosztályok hágai vitorlázó-világbajnokságán a korábbi Laser, immár ILCA néven futó kategóriában; így ő lett az első magyar női vitorlázó, aki olimpiai hajóosztályban világbajnoki címet szerzett.

Érdi Mária megnyerte a hágai vb-t. Fotó: MTI/EPA/Sem van der Wal

– Párizsban az aranyérem a célom, másként nem is lenne érdemes sportolni a legmagasabb szinten, de a vitorlázásban nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ez vagy az a nagy favorit, hiszen „sok apróság” okozhat jelentős változásokat. Szóval inkább azt mondanám, érmet szeretnék nyerni. S az jó, hogy már nem egy olyan vitorlázó vagyok, aki esetleg odaérhet a végelszámolásnál, ha kijön neki a lépés, hanem olyan, aki jelenleg egyike annak az öt versenyzőnek, aki esélyesnek tekinthető az ILCA hajóosztályban – szögezte le Érdi Mária.

S ha már sporttörténelem, ki kell emelni, hogy Hámori Luca személyében (66 kg) először leszünk érdekelve az olimpiákon női ökölvívásban. A ritmikus gimnasztikázó Pigniczki Fanni a második olimpiájára készülhet, s a valenciai kvalifikációs vb-n karikával harmadik lett; ez a sportág második magyar érme a világbajnokságokról. A sportlövő Pekler Zalán a krakkói Európa Játékokon négy aranyérmet is szerzett, a kvótát a királyszám, a kisöbű szabadpuska összetett számának megnyerése hozta neki.

Atlétikában egyelőre három versenyzőnk teljesítette az olimpiai szintet, és a kalapácsvető Halász Bence az augusztusi budapesti világbajnokságon – minden idők legrangosabb magyarországi sporteseményén – a harmadik helyen végzett. A dohai cselgáncs-vb-n Özbas Szofi (63 kg) is a dobogó harmadik fokára állhatott, ám ő még nem tekinthető kvótásnak, dzsúdóban is a kvalifikációs rangsorban kell majd jól állni a záráskor. Jelen állás szerint hat versenyzőnk vehetne részt az olimpián.

Itthon nem kapott olyan nagy figyelmet, mint amennyit megérdemelt volna Márton Luána szenzációs győzelme májusban a tekvandósok bakui világbajnokságán. A Tenerifén született, Madridban élő 17 éves gimnazista öt ellenfelén átgázolva lett aranyérmes az olimpia programjában is szereplő 57 kilogrammos súlycsoportban. A sportágban ez az első magyar női vb-arany, olimpiai kvóta sajnos nem járt mellé, ezeket alapvetően itt is a kvalifikációs rangsor alapján osztják ki.

Márton Luána. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A vb után amúgy Márton Luána az Európa Játékokon ezüstérmes lett, a döntőben kikapott a sportág legendájától, a kétszeres olimpiai bajnok brit Jade Jonestól, de mosolyogva, bájos akcentussal nyilatkozott:

– Úgy éreztem, hogy az ellenfelem kicsit erősebb nálam, de én még sokat fogok erősödni, és a következő meccsünket már én nyerem meg. Köszönöm, hogy Magyarországon sokan szurkoltak nekem. Kilencéves korom óta az olimpiáról álmodok, a legközelebbi jövő nyáron Párizsban lesz, már ott szeretnék nyerni. Tudom, és csak szólok, hogy Magyarország híres sportolójaként olimpiai bajnok leszek!

Úgy legyen!

Borítókép: Márton Anna, Szűcs Luca, Pusztai Liza és Battai Sugár Katinka, az aranyérmes magyar csapat tagjai a női kardcsapatok versenyének eredményhirdetése után a milánói vívó-világbajnokságon 2023. július 30-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)