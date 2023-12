A bokszhasonlattal értékelő Jürgen Klopp a Liverpool győzelme után: Kit érdekel?

– Higgadtabbnak kellett volna lennünk bizonyos esetekben, korábban eldönthettük volna a meccset, ez tiszta sor, mégsem idegesített ez engem, mert tudom, milyen intenzív időszak ez, ami csak az eredményekről szól – fogalmazott Klopp. – Tisztában vagyok vele, hogy olyan világot élünk, amelyben, ha elrontasz valamit, kihagysz egy helyzetet, azt az orrod alá dörgölik, de kit érdekel, már elmúlt. Pontot szereztünk, és megyünk tovább. Ma három pontot is gyűjtöttünk, mindet megérdemeltük. Könnyebbé is tehettük volna magunknak, de mióta itt vagyok Liverpoolban, sosem jártuk a könnyű utat, miért most kezdenénk el?

Lehet-e bajnok a Liverpool?

A Liverpool jelenleg a Premier League élén áll, ám a csütörtökön a West Ham United ellen pályára lépő Arsenal még visszaelőzheti.

– A 42 ponttal nagyon elégedett vagyok őszintén szólva. Az idény első fele lezajlott, és teljesen rendben van, amit eddig elértünk. Nem tökéletes, de rendben van – értékelte a szezont Klopp, aki a végén bokszhasonlattal élt. – Akkor sem lehetünk egy pontnál távolabb az első helytől, ha az Arsenal nyer. Ütőtávolságban vagyunk, ha szabad így fogalmaznom.

Borítókép: Jürgen Klopp elégedett a Liverpool eddigi teljesítményével (Fotó: EPA/Peter Powell)