Szoboszlai ma a kispadon kezd, ilyen még nem történt vele a Premier League-ben!

Szombaton a Liverpool számára nem sült el jól az Arsenal elleni rangadó (1-1), a Vörösök hazai pályán mindenképpen nyerni szerettek volna. A vendégek a döntetlennel megőrizték az első helyüket a tabellán, tartva az egypontos előnyüket Szoboszlai Dominikék előtt. Honfitársunk végig a pályán volt a hatalmas iramú találkozón, amelyen a hazaiak okkal háborogtak, amiért Martin Ödegaard kezezése miatt nem jutottak büntetőhöz. A Liverpool többszörösen peches volt, Trent Alexander-Arnold ziccerben a keresztlécet találta el, Kosztasz Cimikasz pedig még az első félidőben eltörte a kulcscsontját, az oldalvonal mellett egy ütközésnél nagyot esett, utána pedig felborította Jürgen Klopp vezetőedzőt, de akkor már megtörtént a baj.

A tréner megúszta a csattanást, és a lefújás utána fanyarul mondta, szívesen odaadná a saját kulcscsontját a játékosának, csak legyen egészséges újra azonnal. A Liverpool első számú balhátvédje, Andy Robertson már régóta nem hadra fogható, most kidőlt a második számú is; s a Vörösök úgy várhatták a Boxing Day-t, hogy a keretből immár kilencen vannak a sérültek listáján. S ugyan a mai ellenfél, a Burnley a fordulót megelőzően az utolsó előtti, 19. helyen állt a tabellán, Klopp óvatosságra intett. Kiemelte, hogy többször is lenyűgözte a csapat játéka a mezőnyben, s csak azért gyűjtött kevés pontot, mert a még rutintalan, fiatal játékosainak egyelőre gondjai vannak a helyzetkihasználással.

A Liverpool a gondok ellenére vidáman készült a meccsre:

Szoboszlai Dominik a kispadon kezd

Egy órával a kezdés előtt kiderült, hogy Szoboszlai Dominik nincs ott a kezdőcsapatban, Jürgen Klopp a kispadra ültette le. Amióta honfitársunk a Liverpoolhoz igazolt, a bajnoki meccseken mindig kezdett: 18-ból 18-szor. A kispadra ült le Diogo Jota is, így őt már lehúzhatjuk a sérültek listájáról, miként Luis Díazt is, az Arsenal elleni meccsen elszenvedett térdsérülés a jelek szerint nem volt komoly.

A Liverpool kezdőcsapata a Burnley ellen:

A Liverpool már a 6. percben megszerezte a vezetést, Cody Gakpo tette a labdát a 16-os vonala előtt helyezkedő Darwin Núnez elő, aki 17 méterről egyből kapura lőtt, és a labda a bal alsó sarokban kötött ki (0-1). Ahogyan arra számítani lehetett, a vendégek nagy fölényben voltak, Mohamed Szalah egy életerős lövéssel a keresztlécet is megdöngette, de az első félidőben több gólt nem láttunk.

Cikkünk frissül.

A fordulóban délután a Newcastle nagy meglepetésre hazai pályán 3-1-re kikapott a bennmaradásért harcoló Nottinghamtől. A vendégek 0-1-ről az új-zélandi válogatott Chris Wood mesterhármasával fordítottak, aki korábban a Newcastle játékosa volt. A Kerkez Milost nélkülöző Bournemouth vendéglátóként 3-0-ra nyert a Fulham ellen. A magyar válogatott hátvéd bokasérülés miatt továbbra sem volt keretben a házigazdánál, amely legutóbbi hét tétmérkőzéséből egy döntetlen mellett hatodszor nyert.

