„Ő a dán Haaland” – bejelentette 74 millió eurós igazolását a Manchester United

Gyakorlatilag Cristiano Ronaldo tavalyi távozása óta szükség volt egy befejező csatárra a Manchester United keretében, és az egyértelmű volt, hogy ezt a feladatot Wout Weghorst csak átmenetileg töltheti be, ő a kölcsönszerződése lejártával vissza is tért a Burnley-hez. Az volt a nagy kérdés, hogy ki lesz a Manchester United hosszú távra szóló megoldása a poszton, s most pont került az ügy végére: Rasmus Höjlund érkezését hivatalos honlapján jelentette be a klub.

Sajtóhírek szerint a Manchester United 74 millió eurót fizetett az Atalantának a húszéves dán csatárért. – Gyerekkorom óta szurkolója vagyok ennek a nagyszerű klubnak, és arról álmodtam, hogy egyszer a Manchester United játékosaként sétálok ki az Old Traffordon – tette fel az ilyenkor szokásos lemezt Höjlund a bemutatásán.

Ő a dán Erling Haaland?

Sokan úgy tartják, hogy Rasmus Höjlund a dán Erling Haaland. Azontúl, hogy mindketten egy északi országból származó csatárok, több párhuzam is okot ad az összehasonlításra. Höjlund Haalandhoz hasonlóan fiatalon Ausztriába igazolt, és ott bontakozott ki a felnőtt pályafutása. A dán támadó a Sturm Graz játékosa lett 2021-ben, majd két idény után tavaly nyáron tette meg a következő lépést, amikor az Atalanta csapott le rá. Az elmúlt idényben Höjlund kilenc gólt szerzett a Serie A-ban.

Ugyanazokat tartják a legfőbb erősségeinek, mint Haaland esetében: a gyorsaságát és az elementáris erejét. – Van hasonlóság Höjlund és Haaland között, néhány jellegzetességük ugyanolyan. Mindketten nagyon gyorsak és folyton gólra éhesek – nyilatkozta a dán korábbi grazi edzője, Christian Ilzer.

– Én nem szeretném magamat Haalandhoz mérni, mert ő egy szörny – jelentette ki egy korábbi interjúban Höjlund. – Persze látom a hasonlóságokat: ő gyors, én is az vagyok, ő ballábas, én is az vagyok, ő erős, én is az vagyok. Remélem, egy nap elérhetem az ő szintjét, de ehhez sokat kell edzenem és még koncentráltabbnak kell lennem a pályán.

Azzal, hogy Höjlund is Manchesterbe igazolt, újabb párhuzam keletkezik a pályafutásukban. Persze Erling Haaland a Manchester Cityben jelenleg a világ legjobb csapatának a tagja, amely címvédő a Bajnokok Ligájában és a Premier League-ben is, miközben a Manchester United még mindig keresi a régi önmagát. Hogy megtalálja, azért Höjlund is sokat tehet.

Borítókép: Rasmus Höjlund a Manchester United legújabb szerzeménye (Fotó: Manchester United)