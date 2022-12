Hivatalos: Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábiába igazolt

Már a nyáron érdeklődött az al-Nasszr Cristiano Ronaldo leigazolása iránt, de a játékos akkor még elutasította a lehetőséget. Sőt néhány héttel ezelőtt, a katari világbajnokság alatt is azt nyilatkozta Ronaldo, hogy kacsa, miszerint Szaúd-Arábiába igazol majd.

A 37 éves játékos minden áron a Bajnokok Ligájában akart még futballozni, nemrég a német Eintracht Frankfurt vezetőségi tagja számolt be arról, hogy még nekik is felajánlották a sztárjátékost, de a jelek szerint ezen a szinten már senki sem akarta szerződtetni. Ronaldo így vélhetően ráfanyalodott a kitartó és anyagilag mesés szaúdi ajánlatra.

Az biztos, hogy rengeteg pénzt keres majd az al-Naszr játékosaként, csak az nem ismert egyelőre, hogy pontosan mennyit. Évi 200 millió eurós gigafizetésről is szóltak a hírek, ehhez képest a CBC News információja szerint „csupán” évi 75 millió euróban állapodtak meg a felek. Természetesen ez is hihetetlen összeg. Mindazonáltal a spanyol Marca kitart a korábbi értesülése mellett, s 200 milliós fizetésről ír, sőt azt is tudni véli, hogy Ronaldo 2025-ig írt alá új klubjával.