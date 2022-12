Ronaldo bukása vagy Messi diadala volt a nagyobb 2022-ben?

Olaszországban a Juventus Bayernéhez hasonló, kilenc bajnoki címen át tartó egyeduralma már tavaly véget ért, idén azonban tovább mélyült a torinói klub válsága, ami már a pályán kívül is lecsapott: novemberben lemondott a korábbi aranylabdás Pavel Nedvedet is magában foglaló teljes vezérkar, miután ügyészségi nyomozás indult az együttes ellen hamis könyvelés és piaci manipuláció súlyos vádjai miatt. A Juventus korábbi trónja már tavaly Milánóba került az Internazionale bajnoki címével, és idén is a városban maradt az aranyérem, amelyet tizenegy év után először az AC Milan szerzett meg. A csapat 41 éves legendája, Zlatan Ibrahimovic 2022-ben elveszítette (kereszt)apafigurának is beillő menedzserét, az áprilisban elhunyt Mino Raiolát, de fájdalmára némi gyógyírt jelenthetett a Scudetto.

Franciaországban a PSG bajnoki címe papírforma volt a Messi, Neymar, Kylian Mbappé támadótrióval, amelyből különösen az utóbbi volt elemében: a naptári évet tekintve a topligás játékosok között 2022 gólkirálya a klubja tétmeccsein 43 találatig jutott francia csatár volt, aki a katari vb-n is elhódította a koronát. Bizonyos szempontból az idei a 24 éves Mbappé éve is volt.

Borítókép: Lionel Messi 2022-ben végérvényesen megdicsőült a világbajnoki cím megszerzésével (Fotó: Instagram/Leo Messi)