Így reagált Mbappé a belőle viccet csináló kapus csúfolódására

Kylian Mbappé tíz nappal a francia válogatottal elveszített világbajnoki döntőt követően már a klubja mezében lépett pályára, és győzelemre vezette a Paris Saint-Germaint a Strasbourg ellen. Bár a ráadásban szerzett gólja is elég beszédtémát szolgáltathatott volna, a szerdai mérkőzés után az újságírók inkább a katari tornáról kérdezték a támadót, aki csalódottan, de készségesen válaszolt.

– Soha nem fogom teljesen megemészteni a történteket, de a klubom nem tehet arról, hogy a válogatott kudarcot vallott, szóval pozitív szellemben kell visszatérni. Szeretném segíteni a csapatomat, hogy továbbra is veretlenek maradjunk. Elhivatott vagyok, hogy minden lehetséges trófeát megnyerjünk – nyilatkozta a csatár.

Mbappé lett a vb gólkirálya, a 3-3-as eredménnyel végződött fináléban háromszor is bevette az argentinok kapuját, majd a szétlövésben is értékesítette a büntetőjét, így kijelenthető, hogy rajta nem múlott a győzelem. A dél-amerikaiak hálóőre, Emiliano Martínez mégis a PSG játékosán élcelődött. Egy videó keringett a világhálón arról, hogy az öltözőben Mbappé „tiszteletére” egyperces csendet kért, majd az argentinok buszparádéjára egy babát is magával vitt, amire a francia rivális arcát ragasztotta.

Mbappe doesn't have time for Emi Martinez's World Cup celebrations 👀 pic.twitter.com/OCmCy1d9eW — ESPN FC (@ESPNFC) December 29, 2022

Mbappénak minden bizonnyal megvolt a véleménye a történtekről, de Martínez csúfolódására nem akart reagálni.

– Az argentinok ünneplése nem rám tartozik. Egyébként sincs annyi energiám, hogy lényegtelen dolgokra pazaroljam. Nekem most csak az fontos, hogy a csapatomban a legjobb teljesítményt nyújtsam

– fogalmazott a 24 éves futballista. Mbappé klubbéli csapattársáról, Lionel Messiről is szót ejtett, aki szintén a vb-győztes argentin válogatott tagja volt, és még a pihenőjét tölti. – Nagyon várjuk, hogy csatlakozzon hozzánk, gólokat szerezzen és meccseket nyerjen. A döntő után váltottunk pár szót, gratuláltam is neki. Elérte élete fő célját azzal, hogy Katarban nyert a válogatottal, de én is vágytam az újabb világbajnoki címre. Neki összejött, nekem most nem.

Borítókép: Emiliano Martínez (balra) és Kylian Mbappé (Fotó: AFP/Franck Fife)