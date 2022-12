Neymar visszatért a PSG-hez, de nem volt benne sok köszönet

Lionel Messi a jövő hétig a megnyert világbajnokság után a megérdemelt pihenőjét tölti, de a tornán szereplő társai közül már többen visszatértek a Paris Saint-Germainhez, és pályára is léptek csapatuk a vb utáni első, szerdai mérkőzésén. A Katarból csalódottan hazatért Neymar az idény elején ihletett formában játszott, ontotta a gólokat, esetleg előkészítette őket: tizenöt bajnoki meccsen tizenegy találatnál és tíz gólpassznál jár a francia bajnokság mostani kiírásában. A Strasbourg elleni találkozón is megvillant, az ő szabadrúgása után Marquinhos egy fejessel szerezte meg a vezetést a címvédőnek a 14. percben.

Az első gólt összehozó brazil duó diadalmenete azonban csak a második félidő elejéig tartott. Az 51. percben Marquinhos neve mellé egy öngól is bekerült a jegyzőkönyvbe, miután Adrien Thomasson középre adott labdája rajta megpattanva talált utat a hazai kapuba. A gólpassza ellenére alighanem Neymar is kapott fejmosást az öltözőben, mivel egy belépőért sárga lapot kapott a 61. percben, egy perccel később pedig egy műeséssel „rákontrázott”, amiért begyűjtötte a másodikat is, így a PSG 1-1-s állásnál tíz emberre fogyatkozott. Neymart a 2017/18-as idény kezdete, vagyis Párizsba való megérkezése óta már ötödször állították ki, ezzel (negatív) rekorder a francia ligában az említett időszakban.

A sztárcsapat közel járt ahhoz, hogy elhullajtson két pontot a kiesőjelölt ellen, de Kylian Mbappé megmentette a párizsiak becsületét. Gerzino Nyamsi szabálytalankodott vele szemben, a megítélt büntetőt pedig a francia támadó – szokásához híven – magabiztosan értékesítette a 95. percben. A listavezető Paris Saint-Germain 2-1-re nyert, előnye nyolc pontra duzzadt a csütörtökön 21 órakor a Nice otthonában pályára lépő Lens előtt. A Strasbourg maradt a 19. helyen.

Ligue 1, 16. forduló:

Paris Saint-Germain–Strasbourg 2-1 (1-0)

gólszerzők: Marquinhos (14.), Mbappé (90+5., 11-esből), ill. Marquinhos (51., öngól)