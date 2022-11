A Marca szerint is szaúdi klubhoz ír alá Cristiano Ronaldo

A Marca megjegyzi: az arab futball viszont időről időre fejlődik, amit bizonyít az is, hogy az al-Naszrt például a többek között a francia Lille-t, Marseille-t és Lyont, valamint az olasz AS Romát korábban vezető Rudi Garcia irányítja, a csapatban pedig ott van a 127-szeres kolumbiai válogatott kapus, David Ospina, a kameruni válogatottat a vb-n is erősítő Vincent Aboubakar, illetve a spanyol Álvaro González is, a csapat pedig egy 25 ezer férőhelyes stadionban játssza hazai mérkőzéseit.

A Marca megemlítette azt is, hogy a szaúdi címvédő al-Hilal tavaly nyáron már felkereste a portugált, de akkor adminisztratív okok megakadályozták a szerződtetését. Ezzel szemben Cristiano Ronaldo al-Naszrbe szerződésének nincs jogi akadálya.

Borítókép: Cristiano Ronaldo a jövője anyagi részével biztosan nem lehet elégedetlen (Fotó: Reuters/Miguel Vidal)