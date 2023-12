Sztankovics egyelőre nem szorul arra, mint Vignjevics

Sztankovics: Gólokra kell váltanunk a helyzeteinket

A Fradi menetrendje a válogatott szünete óta roppant feszes, minden héten két meccset játszik a csapat. E héten is gyűjthet erőt, hiszen szerdán pótolja a Mezőkövesd ellen még az NB I 4. fordulójából elhalasztott mérkőzést.

– Kihívásokkal teli időszakot élünk, de ilyenkor is egy csapatként kell hogy működjünk. Sok mérkőzést játszunk, de ez nem lehet kifogás. A legutóbbi, Mezőkövesd elleni hazai bajnokinkon megvoltak a lehetőségeink, de pontatlanok voltunk a befejezéseknél. Ezt most ki kell javítanunk, gólra, gólokra kell váltanunk a helyzeteinket. Szükségünk van a három pontra, ez most a legfontosabb – Dejan Sztankovics tehát mindenképpen győzelmet vár Mezőkövesden a csapatától.

Mezőkövesd, Paks, Fiorentina, ZTE

A három pont valóban fontos lenne, hiszen a Ferencváros azzal együtt sem tudja visszaelőzni a jelenleg négy ponttal előtte álló Paksot. Vasárnap aztán következik a Paks–Fradi rangadó. S utána sincs megállás, jövő csütörtökön fogadja a címvédő a Fiorentinát a Konferencialigában, majd a ZTE ellen zárja az őszi szezont.

Minden héten két háború…

Borítókép: A gondok Sztankovics arcára vannak írva (Fotó: Fradi.hu)