Szoboszlai Zsolt a fiáról: Hazugság, amit rólam állítanak

Nagy a szülők felelőssége is

Szoboszlai Zsolt szerint a szülők mentalitásán is változtatni kell. A saját gyereküket általában felmentik a felelősség alól, nem csupán az edzőt teszik felelőssé a kudarcokért, hanem bele is akarnak szólni a munkába. Éppen ezért a saját klubjában, a Főnix Gold FC-ben a szülőket nem engedik be az edzésekre.

Borítókép: Apa és fia. Szoboszlai Zsolt és Szoboszlai Dominik