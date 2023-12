Szoboszlai Dominikék ma estére megkapták a Liverpool gyűlölt játékvezetőjét

Még a 7. fordulóban, szeptember 30-án játszották a Tottenham–Liverpool mérkőzést, amelyet a házigazda úgy nyert meg 2-1-re csapata ellen, hogy a 96. percben Joël Matip öngólja döntötte el a meccset, de nem csak emiatt emlékezetes a találkozó. Simon Hooper játékvezető a vendégektől Curtis Jonest már a 26. percben kiállította, a 69. percben pedig Diego Jotát is leküldte a pályáról, másodszor is sárga lapot adva neki; de a legnagyobb botrányt az okozta, hogy még a 33. percben nem adta meg Luis Díaz szabályos gólját. Igaz, ebben a „bűnös” az asszisztense volt, aki tévesen lest jelzett, amikor a támadó kilépett, de még inkább a VAR-szoba, ahol érthetetlenül azt hitték, hogy Hooper gólt ítélt, így azt mondták a fülére, hogy jó a döntés. Az illetékesek Hoopert és VAR-szobában ülő Darren Englandet is megbüntették, utóbbi idén már nem is dolgozhat a Liverpool meccsein.

Szoboszlai Dominik és Virgil van Dijk. Fotó: EPA/Neil Hall