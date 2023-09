Szoboszlai varázslatai, sumákoló VAR és drámai liverpooli vég két piros lap után

Nem volt kérdés, hogy a Premier League 7. fordulójában melyik meccset övezi a legnagyobb figyelem: a tabellán negyedik helyezett Tottenham Hotspur (14 pont – négy győzelem, két döntetlen) a második Liverpool csapatát (16 pont – öt győzelem, egy döntetlen) fogadta, vagyis két veretlen együttes csapott össze. A Spurs csapatát feltüzelhette, hogy győzelme esetén megelőzi Poolt, amellyel szemben egyébként is van mit törlesztenie. Tétmérkőzésen legutóbb 2017 októberében tudta legyőzni a Vörösöket, s a PL-ben az előző tizenegy egymás elleni találkozójukból három döntetlen mellett nyolc a Liverpool győzelmével végződött. Ami pedig a legfájóbb lehet, a 2019-es BL-döntőben 2-0-ra kikaptak Jürgen Klopp csapatától. A Tottenham a Ligakupában már augusztusban kiesett a 2. fordulóban – a Fulham verte ki –, így pihentebben várhatta a rangadót, mint a Liverpool, amely szerdán a 3. fordulóból a másodosztályú Leicester elleni idegenbeli 3-1-es győzelemmel jutott tovább a nyolcaddöntőbe, köszönhetően Szoboszlai Dominik góljának is. A 22 éves középpályás a kispadról szállt be a 65. percben 1-1-es állásnál, öt perc múlva pedig hatalmas gólt rúgott a jobb felső sarokba 20 méterről. Utóbb a Liverpool argentin világbajnoka Mac Allister kifecsegte, honfitársunk nem akármit ivott a meccs előtt, és ez lehet a titka...

Szoboszlai Dominik nagy gólt lőtt a Leicester kapujába. Fotó: AFP/Peter Powell

Szoboszlai Dominik fut a legtöbbet a Liverpool csapatában

A nyáron az RB Leipzigtől érkezett Szoboszlai máris nagy kedvenc Liverpoolban. A mai meccs előtt kiderült, hogy a bajnokságban a Pool játékosai közül messze ő futotta a legtöbbet. A PFF elemző cég Twitter-oldalának bejegyzése szerint 70,7 kilométert futott, a lista második helyén Andrew Robertson állt 62,5 kilométerrel, míg a harmadik Mohamed Szalah volt 59,7 kilométerrel. Jürgen Klopp viszont pénteken, amikor Szoboszlai Dominik személyiségét is dicsérte, éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy a Premier League-ben legtöbbet futó, és egyik legtöbb sprintet teljesítő csapat ellen játszanak, s a Tottenham csapatát a nyáron kinevezett vezetőedző, Ange Postecoglou nagyon jól összerakta. Klopp elmondta, hogy személyesen nem ismeri a görög származású ausztrál trénert, de azt, hogy kiváló szakember, a Spurs előtt a Celtic kispadján is bizonyította.