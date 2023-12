Gólesőt hoztak a nagyok legutóbbi meccsei a Premier League-ben, a Chelsea vasárnap 3-2-re verte a Brightont, a Liverpool 4-3-ra a Fulhamet, a Manchester City pedig 3-3-as döntetlent játszott a Tottenham Hotspurrel. Kedden az Arsenal bajnoki mérkőzése is hasonló forgatókönyvet hozott, három Gabriel talált be az első félidőben: először Martinelli vette be a Luton kapuját a 20. percben, majd öt perccel később a hazaiak részéről Osho válaszolt, mégis az Ágyúsok vezetésével zárult a játékrész, a 45. percben ugyanis Jesus is eredményes volt. Aztán a Luton tizenkét perc alatt fordított Elijah Adebayo és Ross Barkley góljaival, a vezetést viszont az ő esetükben is rövid életű volt, Kai Havertz kiegyenlített a 60. percben. És ezzel még nem volt vége: Declan Rice a 97. percben beállította a 4-3-as végeredményt.

Declan Rice győztes gólja még sokat érhet az Arsenalnak. Fotó: AFP/Justin Tallis

Sikerének köszönhetően az Arsenal a forduló végén is a tabella élén áll majd, a nehezen kiharcolt győzelem pedig a kiélezett bajnoki versenyfutásban még nagyon sokat érhet. Ezt Mikel Arteta is jól tudja, talán emiatt a londoniak vezetőedzője az ünnepléssel egy kicsit messzire ment. Sárga lap volt a jutalma érte, na meg eltiltás, mivel már a negyedik sárgáját gyűjtötte be az idényben. Az Aston Villa elleni szombati bajnokin így nem irányíthat az oldalvonaltól, de emiatt most egyáltalán nem izgatta magát: – Nagyon élveztem ezt a meccset, legfőképp a végét. Elismerés jár a Lutonnak, elképesztő volt a hangulat, a csapatuknak pedig a játékukért, megnehezítették az életünket. Ennek ellenére is győztünk, ez a rugalmasságunknak volt köszönhető, megmutattuk, hogy milyen fából faragtak minket. Nagyok az elvárások, háromnaponta játszunk, azzal a tudattal, hogy minden meccset meg kell nyernünk. Így állnak hozzá a játékosok is, nagyon akarják a győzelmeket – magyarázta Arteta.