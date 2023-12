Verstappen és Hamilton ezért nem lesznek csapattársak

Max Verstappen az elmúlt három idényben megnyerte a Formula–1-es világbajnokságot, és mivel 2028-ig szerződés köti a Red Bullhoz, a jövője is biztosított a királykategóriában. Az viszont nem egyértelmű, hogy ki lesz a csapattársa, mert Sergio Pérez kontraktusa 2024 végén lejár, és ha továbbra sem nyújt meggyőző teljesítményt, kérdéses, hogy az osztrák istálló megtartja-e a mexikói pilótát.

Marko szerint Verstappen mellett még egy drága pilótát nem engedhet meg magának a Red Bull. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Itt jön a képbe Lewis Hamilton (Mercedes), akiről Abu-Dzabiban merült fel az a pletyka, hogy augusztusban felvette a kapcsolatot Christian Hornerrel, a Red Bull csapatfőnökével egy esetleges átigazolásról. A hétszeres világbajnok cáfolta ezen felvetéseket, mondván, valójában Hornerék keresték meg őt. Hogy melyik fél mond igazat, azt már nem fogjuk megtudni, Hamilton mindenesetre kijelentette, ő csak a Mercedesnél tudja elképzelni a jövőjét.

– Az új szerződésem aláírása bizonyítja, hogy elkötelezett vagyok a Mercedes iránt. Fiatalabb koromban, amikor még nem értem el akkora sikereket, talán még a McLarennél, vonzóbbnak tartottam volna ezt az lehetőséget – fedte fel a következő két szezont is a Mercedesnél eltöltő brit, majd hozzátette:

– Csodálatos lenne ugyanolyan autóval Max ellen versenyezni. De kétlem, hogy ő szívesen látna engem csapattársaként – fogalmazott a brit, aki korábban azzal próbálta meg árnyalni Verstappen sikereit, hogy a hollandnak erős márkatársakkal sosem kellett megküzdenie, miközben neki igen.

Verstappennek nem voltak ínyére a híresztelések. – Nem érdekel, és őszintén szólva eddig nem is tudtam erről semmit. Bár úgysem fordulhat elő ez a helyzet – szögezte le a háromszoros vb-győztes. – Egyébként pedig mit kellene még bizonyítanom? Semmit. Ha most megverném, a korára hivatkoznának kifogásként. És bár a csapattársak közötti csatározás is szórakoztató, sokkal jobb, ha több istálló pilótái harcolnak egymással.