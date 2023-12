Borkai Zsolt és Berki Krisztián is segíti a magyar tornasport nagy ígéretét

Októberben az antwerpeni torna-világbajnokságon a férfiaknál és a nőknél sem valósult meg a nagy álom, hogy megszerezzük a csapatkvótát, amire már nagyon régóta várunk: legutóbb 1996-ban a női csapatunk lehetett ott az olimpián. Most nagy esélye lett volna arra, hogy bekerüljön a párizsi olimpia mezőnyébe: ehhez vb-n a legjobb tizenkettőbe kellett volna kerülnie, és úgy lett 15., hogy legjobbunk, a háromszoros Európa-bajnok két nappal az elutazás előtt dőlt ki a sorból elülső térdszalagszakadás miatt. Tokióhoz képest ugyanakkor előrelépünk, hiszen ott csak egy versenyzőnk, Kovács Zsófia indult, most pedig Mészáros Krisztofer, Czifra Bettina Lili és Bácskay Csenge is kvalifikálta magát a jövő évi ötkarikás játékokra, s lett egy nem névre szóló női kvótánk is. Így, ha egészséges lesz, vélhetően Kovács Zsófia ott lehet a harmadik olimpiáján. Bár erre a kvótára mások is pályáznak, többek között az Eb-ezüstérmes és a párizsi repülőjegyről hajszállal lemaradt Székely Zója is. S a világkupaversenyekről jövőre még egy magyar férfi tornász is kijuthat az olimpiára.

Mészáros Krisztofernek nyújtón is erős gyakorlata van. Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin

Mészáros Krisztofer sokra hivatott, szerény tornász

Antwerpenben a férfiak egyéni összetett versenyében Mészáros Krisztofer – aki tavaly a müncheni Eb-n talajon ezüstérmes lett – a 11. helyen végzett. A Magyar Tornaszövetség sportigazgatójának, a lólengésben olimpiai, világ- és Európa-bajnok Berki Krisztiánnak kiváló véleménye van a 22 éves győri tornászról.

Mészáros Krisztofer (balra) az Eb-ezüsttel. Forrás: X/European Gymnastics

– Idehaza viszonylag régen volt olyan hatszeres férfi versenyzőnk, akire már a nemzetközi sportszínpadon is felfigyeltek, nos, Krisztofer ilyen. Sokra hivatott, szerény tornász, aki főként talajon okozhat kellemes meglepetést, de lólengésben, nyújtón, korláton is figyelemre méltó a tudása – nyilatkozta Berki Krisztián a Borsnak.

A lap arról is ír, hogy a Győri AC Titi becenevű versenyzőjét harmonikus szülői háttér segíti, ráadásul egy másik olimpiai aranyérmesünk, Borkai Zsolt is egyengeti az útját. Borkai az 1988-as szöuli olimpián nyerte meg a lólengést, és a győri tornászklub elnökeként ténykedik.

S hogy Berki Krisztián ellátja-e tanácsokkal lólengésben Mészáros Krisztofert a jövő évi Eb és az olimpia előtt? – Ha Krisztofer kérdez, szívesen válaszolok, de egyébként győri mestere, Szűcs Róbert hozzáértő és felkészült szakember – szögezte le olimpiai bajnokunk.

Borítókép: Mészáros Krisztofer remekül szerepelt a világbajnokságon (Fotó: MTI/AP/Virginia Mayo)