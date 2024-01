Csercseszov, Sztankovics, Mourinho? Kubatov Gábor reagált

– Kodro és Varga Barna is nagyon gólérzékeny játékos. Varga esetében sokáig bujkáltam Hajnal Tamás elől, aki mondta nekem, hogy le kellene igazolni. Amikor kérdeztem, hogy mi az ő igazi jó tulajdonsága, annyit felelt: tud gólt rúgni. Kodróban is megvan ez a képesség, nagyon gólorientált. Két kiváló csatárunk van, és ne felejtsük, hogy Pesics is nemzetközi szinten jegyzett támadó, micsoda gólt rúgott sorsdöntő pillanatban – utalt vissza Kubatov Gábor a Csukaricski elleni idegenbeli Konferencialiga-mérkőzésre.

A Kl-ben februárban a görög Olympiakosz lesz a Ferencváros ellenfele, s a magyar bajnok a továbbjutásra tör, míg Kubatov Gábor szerint a hosszú távú cél a Bajnokok Ligája-győzelem. S lehet, hogy hamarosan egy új sorozatban is küzd majd a Ferencváros, a klubvezető egy kelet-közép-európai liga létrejöttére vágyik.

Mi lesz a Ferencváros női kézilabdacsapatával?

A labdarúgóknál sokkal közelebb járt tavaly a Bajnokok Ligája-győzelemhez a Ferencváros női kézilabdacsapata, amely egészen az elitsorozat döntőjéig jutott. A zöld-fehérek nemrég négy új igazolást jelentettek be, a nemzetközi sztárokkal tovább erősödhet az FTC, a csapat helyzetét azonban az egyik főszponzor hirtelen kihátrálása nehezíti.