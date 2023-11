A Ferencváros drámai győzelemmel nagyot lépett a továbbjutás felé

A Ferencváros a győzelemért érkezett Szerbiába, ehhez képest a tizedik percben a Csukaricski szerzett vezetést a Konferencialiga-mérkőzésen Dejan Sztankovics csapata ellen. Adzsics szép mozdulattal lőtt Dibusz kapujába. Szeptemberben, Budapesten is hátrányba került a Ferencváros a szerb csapat ellen, ám ezúttal a játék képének is megfelelt a Csukaricski-előny, a magyar csapat az első félidőben alig-alig jelentett veszélyt a korábban Fehérváron és az MTK-ban is megfordult Filipovics kapujára.

A Csukaricski az első félidőben a Ferencváros fölé nőtt (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Bár Sztankovics nem szokta kommentálni, mennyire volt elégedett egy-egy játékosával, most a szünetben világos üzenetet küldött azzal, hogy hármat is cserélt: Makreckis, Ramírez és a születésnapos Sigér helyére érkezett Botka, Civic és Lisztes, majd alig néhány perccel később Traoré sérülése miatt Katona Bálint is lehetőséget kapott, Sztankovics regnálása alatt először.