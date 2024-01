Érdi Mária főszereplő lesz az idei magyar Vitorlásbálon

Természetesen a nagy célok között szerepelt a világbajnoki cím is, amelyet tavaly augusztusban, Hágában szerzett meg. Időrendben ezt megelőzte az andorai Európa-bajnokság, amelyen a harmadik hellyel Érdi megszerezte az első érmét felnőtt világversenyen. Az Eb- és a vb-dobogó után idénre mi más lehetne a cél, mint az ötkarikás érem. A kvótát a magyar vitorlázó már a tavalyi vb-arannyal megszerezte, a párizsi lesz a harmadik olimpiája lesz.

– A riói szereplésemet abszolút ajándékként fogtam fel, az utolsó kvalifikációs eseményen jutottam be a mezőnybe. Tizennyolc éves voltam, teher nélkül utaztam ki Brazíliába, s próbáltam a lehető legtöbbet tanulni. Rio tizennegyedik helye után viszont kijelentettem, hogy Tokióból már éremmel szeretnék hazatérni, ehhez képest csak egy helyet javítottam, tizenharmadik lettem. Csalódott voltam, sajnos magamhoz képest nagyon rosszul vitorláztam ott – beszélt korábbi két olimpiájáról Érdi Mária, aki szerint a párizsi játékokon tíz vitorlázó is reális eséllyel száll harcba az érmekért az ő hajóosztályában.

Ha ebből a tízből Érdi Máriának jön ki legjobban a lépés, egy esetleges olimpiai aranyéremmel az Év sportolója-szavazáson is esélye lehet az ismétlésre. Az pedig nem is lehetne kérdéses, hogy tizenkettedik alkalommal is ő lesz itthon az év női vitorlázója. A 2023-as évre szóló elismeréseket február 24-én, a Magyar Vitorlás Szövetség által újra életre hívott Vitorlásbálon adják át.

Borítókép: Érdi Mária verseny közben (Fotó: Érdi Mária-archív)