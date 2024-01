Marozsán Fábián Grand Slam-győztessel kezd az Australian Openen

A címvédő Novak Djokovics és az olasz Jannik Sinner egy ágra került az Australian Open főtábláján. A magyar idő szerint hajnalban tartott sorsoláson kiderült, hogy a szerb játékos selejtezőssel kezd, és az elődöntőben találkozhat a feltörekvő olasszal, az alsó ágon Carlos Alcaraz a korábbi top 10-es Richard Gasquet ellen melegíthet be a folytatásra. Gasquet-ról nekünk, magyaroknak is lehetnek közeli élményeink: a francia játékos ellen nyert öt szettben tavaly Marozsán Fábián az US Open első fordulójában. Az első forduló érdekesebb mérkőzései: Thiem–Auger-Aliassime, Cicipasz–Berrettini, Mannarino–Wawrinka, Shelton–Bautista-Agut, De Minaur–Raonic, Tiafoe–Coric, Griekspoor–Szafjullin.

Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images/Hannah Peters)

Ami pedig a már biztosan főtáblás magyarok sorsolását illeti, Marozsán Fábián és is kaphatott volna könnyebb ellenfelet. Kettejük közül Marozsán feladata tűnik egyszerűbbnek: a 35 éves horvát Marin Cilic már nem jelent akkora fenyegetést, mint egy évtizede, amikor megnyerte a US Opent, majd 2018-ban döntős volt az Australian Openen. A sérülései után visszatérő 198 centiméter magas horvát teniszező tapasztalata felbecsülhetetlen, ez mindenképpen előny lehet neki a Melbourne-ben az első főtáblás mérkőzésére készülő 24 éves Marozsánnal szemben. Ugyanakkor nem árt tudni, hogy a most a selejtezőben búcsúzó Piros Zsombor 2021-ben legyőzte a magyar–horvát Davis-kupa mérkőzésen.

Fucsovics kemény ellenfelet kapott

A másik magyar, Fucsovics Márton a bolgár ATP-világbajnok, Grigor Dimitrov ellen kezd. Fucsovics dolga egy fokkal nehezebbnek ígérkezik. A bolgár Grigor Dimitrov kifejezetten jó formában várja az év első nagy versenyét. Korábban a 2017-es ATP-világbajnok három Grand Slam-tornán is eljutott az elődöntőbe, idén megnyerte a brisbane-i ATP 250-es tornát, a döntőben a dán Holger Runét győzte le két szettben. Amennyiben Fucsovics sikerrel venné az akadályt, a második fordulóban az Öfner– Kokkinakis meccs győztesével játszhatna.