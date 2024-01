Milák Kristóf számára lehet visszaút, egy dán példa bizonyítja

Dánia eddig mind a négy mérkőzését megnyerte a németországi férfi kézilabda Európa-bajnokságon, és jó úton halad afelé, hogy uralkodó világbajnokként a kontinensbajnokság végjátékában is ott legyen. A dán csapatnak tagja Mikkel Hansen is, noha a harminchat éves klasszis tavaly hat hónapot kihagyott a depressziója miatt. Magyarországon pedig akaratlanul is eszünkbe jut róla egy másik klasszis sportoló, Hansen sikeres visszatérése reményt adhat arra, hogy Milák Kristóf is úszik még a képességeihez méltón nagy világversenyeken.

Caeleb Dressel és Milák Kristóf: sajnos nem csak a kiemelkedő úszótudás közös bennük. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Egy fontos különbségre viszont rávilágít Hansen története: a dán kézilabda zsenije, akit három évben is a világ legjobbjának választottak, az első perctől kezdve nyíltan beszélt a problémájáról.

Hansen nem kérte, hogy klubja falazzon neki, tavaly februárban vállalta a nyilvánosság előtt, hogy depresszió miatt tart szünetet.