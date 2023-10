Keresztet varratott magára, így úszik Budapesten a démonaival küzdő klasszis

– El kellett törnöm a lábam ahhoz, hogy megverjenek – jelentette ki még tavaly Adam Peaty, akinek 2022-ben állt a feje tetejére a pályafutása. És az élete is. A brit úszót méltán nevezték a mellúszás királyának, hiszen 2014-től kezdve nyolc éven át veretlen volt 100 méteren, s ez idő alatt többek közt két olimpiai, három világbajnoki és négy Európa-bajnoki címet szerzett a számban, amelynek a világcsúcsát először 2015-ben állította fel, majd négyszer meg is javította azt, legutóbb a 2019-es vb-n Dél-Koreában, ahol 56,88 másodperces eredménnyel győzött.

A megújult Adam Peaty-t egy tetovált kereszttel láthatjuk versenyezni Budapesten is. Fotó: Jörg Carstensen / DPA / AFP

Tavaly májusban Peaty edzőtermi tréning közben eltörte a lábát, ami miatt ki kellett hagynia a budapesti vb-t, s az üresen maradt trónját az olasz Nicolo Martinenghi foglalta el olyan idővel (58,26 másodperc), aminél Peaty huszonhatszor úszott jobbat korábban, s egyébiránt a világ valaha volt tíz legjobb ideje az ő nevéhez fűződik 100 mellen. A klasszis tavaly augusztusban a Nemzetközösségi Játékokon versenyzett először a sérülése után, és Birminghamben megtörtént az, ami 2014 óta soha – a medencében legyőzték őt. Peaty akkor a saját világcsúcsától csaknem három másodperccel elmaradt, 59,86 másodperccel a negyedik helyen csapott a célba.

Alkoholhoz nyúlt és démonokkal viaskodott

2022-ben nemcsak a karrierje került mélypontra, hanem a magánélete is. A 28 éves úszó szakított egykori párjával, Eiri Munróval, így a hároméves kisfiától, George-tól is különvált. Az év végén elutazott Melbourne-be a rövidpályás vb-re, és utána kezdte érezni magán, hogy nincs jól. Testileg-lelkileg kimerült, és az alkoholhoz nyúlt.

– A zsibbadás érzésébe menekültem, teljesen kiégtem – mesélte Peaty a Swimming World Magazine-nak. – Sokszor közel kerültem hozzá, hogy megálljak, de annyira boldogtalan voltam, annyira sötét helyen találtam magam, hogy kellett valami, ami kitölti az űrt.

Tokióban az egyéni mellett a váltóval is olimpiai bajnok volt. Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Ebben az állapotban Peaty idén márciusban visszalépett a britek világbajnoki válogatójától, felhagyott a kemény edzésekkel, és csakúgy mint a magyarok legnagyobb sztárja, az ugyancsak kiégéssel küzdő Milák Kristóf, nem vett részt az év fő versenyén, a fukuokai vb-n.

– Sokáig minden áron győzni akartam, és azt gondoltam, hogy az ár mindössze a kemény munka és az áldozathozatal, ez a kettő az élsport alappillére, nem igaz? – magyarázta érzéseit Peaty. – De rá kellett döbbennem, hogy az ár valójában több volt ennél. Minden nap hatalmas nyomást helyezel magadra, és ha nem éred el a kívánt eredményt, akkor azt túl sokba kerül érzelmileg feldolgozni. A végén ez kiéget. Mindig is úgy úsztam, hogy az volt az identintásom, én vagyok a világ legjobbja. De ha ezt nem kapom meg, akkor ki vagyok?

Tetovált kereszt és hit, ami megmentette az életét

Peaty bevallása szerint az idei hosszú kihagyása után másfajta szemlélettel tért vissza a versenyzéshez a rövidpályás Világkupa-sorozatra októberben. Már elfogadja, hogy lehetnek gyengébb napjai, hiszen ő is csak ember, de ezt meg kellett tanulnia, ami az egyetlen módja annak, hogy ne zuhanjon vissza arra a magányos, sötét helyre, ahol volt.

Nagy szerepe volt a hitnek abban, hogy fel tudott állni a padlóról, Peaty vasárnaponként templomba jár, egy evangélikus gyülekezet tagja. Jól látható lesz a Duna Arénában, hogy a törzsét új tetoválás díszíti, ami a mostani visszatérését követően tűnt fel. Peaty egy nagy keresztet varratott magára, amely alatt az a felirat olvasható, hogy „Into The Light”, kifejezve, hogy a fény felé fordult.

Tavaly még nem volt rajta a kereszt. Fotó: Stephane Kempinaire /AFP

– Nem szeretek olyan szavakat használni, hogy vallás: számomra ez életforma, én döntök róla, hogyan teszek, szolgálok, teljesítem, amit Isten kér tőlem, vagy amit érzek – osztotta meg gondolatait Peaty. – Ezt soha nem titkolnám el, ezért is készítettem a tetoválást, ami békességet ad nekem, és bizonyos értelemben megmentette az életemet is.

Adam Peaty: Már nem izgatnak az aranyak

Peaty azt is elárulta, hogy a márciusban megkezdett pihenője alatt sokat gondolkozott azon, hogy visszavonuljon, vagy inkább megadja magának az esélyt a visszatérésre, de úgy, hogy közben egészségesebben űzi a sportot.

– Őszintén szólva most nem izgatnak az érmek vagy az aranyak – jelentette ki. – Életemben először csak arra összpontosítok, hogy magamnak bizonyítsak, hogy fel tudok állni karrierem legmélyebb pontjáról. Már megszereztem az összes aranyat és világrekordot, tudom, milyen érzés. Most egyszerűen csak esélyt adok magamnak, hogy a legjobbat hozzam ki magamból, nemcsak a vízben, hanem az élet minden területén egyaránt.

Peaty a Világkupa-sorozat első két állomásán is indult, Berlinben bronzérmes, Athénban ezüstérmes volt 50 mellen. Ha a sorminta folytatódik, Budapesten újra arany kerülhet a nyakába, mégha nem is ez a legfontosabb most neki.

Milák Kristóf nem, de több mint 250 magyar úszó indul A World Aquatics úszó Világkupa-sorozat idei utolsó, harmadik állomását rendezik péntektől vasárnapig a Duna Arénában, ahol az eredeti tervek szerint Milák Kristóf visszatérhetett volna a versenyzéshez, miután a tavasszal leállt az edzésekkel, majd kihagyta a Japánban megrendezett vb-t is. Az olimpiai és világbajnok pillangókirály azonban kedden bejelentette edzőjének, hogy mégsem indul a vk hazai fordulójában. Hazánk 2018, 2019 és 2021 után negyedszer házigazda, és népes mezőny jön össze a Duna Arénában: 56 országból 552 versenyző nevezett, és 1744 startot regisztráltak. A rendezőnek – jelen esetben Magyarországnak – lehetősége van arra, hogy klub színekben további versenyzőket indítson a válogatottakon felül. Így nemcsak a jelenleg 38 – junior és felnőtt – válogatott úszó, hanem összesen 278 magyar nevezett a versenyre. A Világkupa első két állomásán, Berlinben és Athénban öt magyar érem született: aranyat ért el a 200 méteres női gyorsváltó, amely 100 méteren ezüstérmes volt, egyéniben pedig Márton Richárd szerzett ezüstöt (200 pillangó), Kapás Boglárka (400 vegyes) és Pádár Nikolett (200 gyors) pedig egy-egy bronzot. Az előfutamok minden nap 9 órakor, a döntők pedig 17.30-kor kezdődnek (tv: M4 Sport).

Borítókép: Adam Peaty a budapesti Világkupa-verseny egyik legnagyobb sztárja. (Fotó: Dimitris Mantzouranis / NurPhoto / AFP)