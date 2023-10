Milák útjai kifürkészhetetlenek

Tavaly augusztusban a római Foro Italico egy árnyasnak nem mondható teraszán maréknyi magyar újságíró faggatta Milák Kristófot az éppen véget ért Európa-bajnokságról, amelyen szenzációsan úszott. Nemcsak megnyerte a papírforma szerint a 100 és 200 méteres pillangóúszást, utóbbiban jó barátját, Márton Richárdot is felhúzva maga mellé a dobogó második fokára, hanem az új kihívásként sokat emlegetett gyorsúszásban is tündökölt. A gyorsváltóval kétszáz méteren aranyat, százon ezüstöt szerzett, egyéniben pedig úgy lett második százon, hogy gyakorlatilag világcsúcsba hajszolta a románok zsenijét, David Popovicit. Tette Milák mindezt egy-másfél hónappal a budapesti vb után, amelyen két aranyat ünnepelt és megjavította a saját világrekordját. Ott és akkor, a római tűző napon senki sem sejthette, hogy eltelik majd több mint egy év úgy, hogy Milák egyetlen világversenyen sem indul el.

Milák Kristóf pillangón legyőzhetetlen – már ha akarja. Fotó: MTI/Derencsényi István



A tavalyi római Eb óta a 23 éves klasszis sorrendben kihagyta a decemberi rövid pályás vb-t, az idén nyári fukuokai rendes világbajnokságot és a teljes őszi világkupa-sorozatot is, amelynek a mostani, budapesti záró fordulójában az eredeti tervek szerint rajthoz kellett volna állnia a Duna Arénában. Mint ismert, Milák júniusban jelentette be, hogy kihagyja az év fő versenyét Japánban, és kiégésre hivatkozva hosszabb pihenőre vonult, amelyet szeptemberig engedélyezett az edzője, Virth Balázs. Az alku szerint Miláknak ezután bele kellett volna állnia a munkába, ő maga azt ígérte, hogy mindenkit kárpótol majd a fukuokai vb-ért, és innentől mindent a jövő évi párizsi olimpiának rendel alá.

A szép szavakat azonban tettek nem követték. Milák ugyan valóban elkezdte az edzéseket, de a hírek szerint újabban megint egyre többször hiányzott azokról. – Sem az edzések száma, sem a megtett méterek terén nem állunk jól, a tavaly ilyenkori időszakhoz képest a felénél tartunk, jelen pillanatban még jól edzhető állapotban sincs – árulta el Virth a tanítványáról.

Milák már nagyobb örömét leli az autókban

Eközben Milák új szenvedélyének, az autósportnak hódol, vett magának egy Mitsubishi Lancer típusú, raliban is használatos autót, amivel az Euroringen köröz sokszor záróráig, árulta el a 24.hu interjújában. Az uszoda láthatóan nem lelkesíti most ennyire, és emiatt egyre többen aggódnak. Virth úgy fogalmazott, hogy a huszonnegyedik órában vannak, most már Párizs miatt is muszáj lenne keményen edzeni.

– Egyenes leszek, ez így nem fog menni, ahogy ezt a másfél hónapot csinálta – kongatta meg a vészharangot Sós Csaba szövetségi kapitány is, aki hangsúlyozta, hogy Milák hiába előzi meg a világot két-két és fél másodperccel a fő számában, 200 pillangón, zseninek lenni nem elég. – Ez egy olyan sportág, ami kőkemény munkát igényel. Itt dolgozni kell, ezt nem lehet kikerülni.

Milák a napokban azt üzente, hogy aki aggódik érte, az nem ismeri eléggé. De az is lehet, hogy a mostani Milákra még az a Milák sem ismerne rá, aki tavaly a római forróságban nagy csattanókat ígért idénre. No nem ilyeneket.

278 magyar úszó indul a Duna Arénában A World Aquatics úszóvilágkupa-sorozat idei utolsó, harmadik állomását rendezik péntektől vasárnapig a Duna Arénában. Hazánk negyedszer házigazda, és népes mezőny jön össze a Duna Arénában: 56 országból 552 versenyző nevezett. Rendezőként hazánk a válogatottakon felül további úszókat nevezhetett klubszínekben, így összesen 278 magyar indul. A világkupa első két állomásán, Berlinben és Athénban öt magyar érem született: aranyat ért el a 200 méteres női gyorsváltó, amely 100 méteren ezüstérmes volt, egyéniben pedig Márton Richárd szerzett ezüstöt (200 pillangó), Kapás Boglárka (400 vegyes) és Pádár Nikolett (200 gyors) pedig egy-egy bronzot.

Borítókép: Milák Kristóf párizsi szereplése is megkérdőjeleződik lassan. (Fotó: MTI/Derencsényi István)