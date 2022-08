Milák elmagyarázta, miért néz máshogy Mártonra, mint Kenderesire

Magyar szempontból a Rómában zajló Eb talán legszebb pillanata volt, amikor a 200 méteres pillangóúszás eredményhirdetésekor az aranyérmes Milák Kristóf felhívta maga mellé a dobogó legfelső fokára az ezüstérmes Márton Richárdot, és így hallgatták végig szívre tett kézzel a Himnuszt.

A 2018-as glasgow-i Eb-n is kettős magyar siker született ebben a számban, akkor is Milák győzött, aki mögött a 200 pillangó 2016-os olimpiai bronzérmese, Kenderesi Tamás volt a második helyezett. Négy éve is szép látványt nyújtott a dobogó, de Milák kötődése Mártonhoz látványosan más, mint Kenderesihez. Ezért is kértük arra a 22 éves klasszist, hogy árulja el, az érzéseiben miben volt más a két alkalom.

A különbség

– Van az egyik oldalon Tomi, a másikon meg a klubtársam, az edzőtársam és egyben nagyon jó barátom, ami teljesen más kontextusba helyezi, hogyan élem meg a közös sikert. Ezért látszik, hogy más a hozzáállásom kettejükhöz – válaszolta lapunk kérdésére Milák.

Milák Kristóf pihenésre készül, de nem engedné el magát. Fotó: Czeglédi Zsolt

Márton Richárd – Biczó Bencével együtt – a júniusi budapesti vb előtt kapott Fair Play-díjat azért, mert önzetlenül segítette edzőtársként Milákot a 2021-ben megrendezett tokiói olimpiára való felkészülésben, pedig előtte már épp felhagyott az úszással, és helyette két-három hónapig ételfutárként dolgozott. Idén aztán Milák mellett rohamos fejlődésnek indult, aminek az eredménye az lett, hogy az Eb-ezüstérmes ideje, egyben új egyéni rekordja (1:54,78) már egy századdal jobb, mint a római viadalt vállsérülés miatt kihagyó Kenderesi idei legjobbja, amit a budapesti vb-n úszott.