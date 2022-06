A Fair Play-díjas hős, akire Milák Kristóf számíthatott

– Hatalmas megtiszteltetés, hogy érdemesnek tartottak minket erre az elismerésre. Ez egy fontos ügy volt mindannyiunknak. A közös munkából mindannyian profitáltunk, én is, Ricsi is és Kristóf is.

Az olimpiai bajnoki címet közös sikerként éltem meg. Nem lehet mondani százalékot, hogy mennyi szerepem volt benne, a lényeg, hogy ott voltam, és ezt Kristóf tudja. Azt is, hogy mennyire voltam szög a hátban vagy éppen segítő kéz.

Biczó Bence a magyarok csapatvezetője

Az olimpia után visszavonult, és kis pihenő után 28 évesen a Magyar Úszószövetségben (MÚSZ) vállalt munkát, ott kezdte meg a civil életét. A pályázatok és támogatások előkészítésében dolgozott, aztán a hazai vb előtt megbízták a csapatvezetői feladattal. Ő látja el a magyar úszók körüli technikai teendőket, például a nevezések leadását.

S hogyan élte meg Milák Kristóf szenzációs, újabb világcsúcsát 200 pillangón?

– A döntő előtt azon gondolkodtam, hogy a 2019-es vb-re nem tudtam kvalifikálni magam Dél-Koreába, ahol Kristóf először úszott világrekordot. Ezt mindig sajnáltam, mert őrületes lehetett a helyszínen átélni. Megfordult a fejemben, milyen jó lenne, ha itthon megdöntené a saját csúcsát, mert akkor tényleg két méterrel megemelkedne az uszoda teteje. A hazai pálya, a Duna Aréna és Milák Kristóf olyan egyenlet, amiből kisülhetett ez a fantasztikus idő. Örülök, hogy átélhettem azt, amit 2019-ben azok, akik ott lehettek.

Borítókép: Biczó Bence a 2022-es vizes vb-n a Duna Arénában (Fotó: Magyar Úszószövetség)