Még el sem rajtolt a vb, máris rangos díjat kaptak a magyar úszók

Biczó Bence és Márton Richárd – utóbbi nem tudott megjelenni az eseményen, mivel szerepel a szombaton rajtoló vb-n – azért részesült a Magyar Fair Play Bizottság elismerésében, mert az elmúlt két évben arra tették fel a karrierjüket, hogy Milák Kristóf megfelelően készülhessen fel a tokiói olimpiai játékokra, ahol aztán eddigi pályafutásának csúcspontjaként arany- és ezüstérmet nyert.

Az indoklásból kiderült, mindketten nagy áldozatot hoztak Milák sikeréért:

2019-ig Milák Kristóf egy klubváltás okán egyedül készült a Duna Arénában, ami több szempontból sem volt ideális, még egy ilyen világklasszis esetén sem. Végül Biczó Bence és Márton Richárd vállalta, hogy csapattagként együtt készülnek vele egy éven keresztül – mindez a pandémia miatt további egy esztendőt jelentett, ám mindketten zokszó nélkül folytatták vele a kőkemény edzéseket. E vállalásuk ugyanakkor sokkal több volt, mint hogy két úszó egy világklasszissal edz együtt. Biczó Bence már vissza kívánt vonulni, és elkezdeni a civil életét – végül azonban a 200 m pillangó egykori ifjúsági olimpiai bajnokaként úgy döntött, Milák Kristóf érdekében kitolja pályafutása végét, jóllehet épp ezen a távon olyan szinten állt a magyar úszósport, hogy komolyabb sikerre 27 esztendősen már nem gondolhatott. Márton Richárd pedig más perspektívát látott maga előtt, és be is jelentette, hogy felhagy az úszással, ám sikerült meggyőzni őt, hogy Milák Kristóf támogató társaként talán a saját karrierjét is újraindíthatja.

A budai Várban megtartott ünnepi eseményen a BVSC-Zugló férfi vízilabdacsapata érdemelte ki a nemzetközi Pierre de Coubertin-díjat, mivel 2020 novemberében feltétel nélkül elfogadta a koronavírus által megtizedelt A-Híd VasasPlaket halasztási kérelmét a két csapat élvonalbeli bajnoki mérkőzése kapcsán. A történteknek különösen azért volt nagy értéke, mert abban a szezonban a két együttes egymás közvetlen riválisa volt a bajnokságban.

A Ferencváros jégkorong szakosztálya azért kapta meg Jacques Rogge Fair Play az Ifjúságnak Díjat, mert a szakmai felügyelete alatt működik Magyarország egyetlen sikethoki csapata, amely nemzetközi tornákon is részt vesz.

A 2019-es év díjazottjai:

Pierre de Coubertin-díj (fair play cselekedet):

Trófea: Roger Casugay (szörföző)

Diploma: Saeid Mollaei (cselgáncsozó) és David Livramento (kerékpározó)

Jean Borotra-díj (fair play életpálya):

Diploma: Ryszard Stadniuk, a Lengyel Evezős Szövetség korábbi elnöke és Chingiz Huseynzadeh azeri sportvezető

Willi Daume-díj (a fair play eszméjének népszerűsítéséért):

Diploma: Alexander Rubio Alvarez, Ruggero Alcanterini olasz újságíró és Katayoon Ashraf sportvezető

Jacques Rogge Fair Play az Ifjúságnak Díj:

Trófea: Giovanni Borgonovo (evezős)

Diploma: a Ferencváros jégkorong szakosztálya és Eugenio Dondi (kerékpáros)

A 2020-as év díjazottjai:

Pierre de Coubertin-díj (fair play cselekedet):

Diploma: David Livramento (kerékpár-versenyző) és a BVSC-Zugló férfi vízilabdacsapata

Jean Borotra-díj (fair play életpálya):

Trófea: Prof. Franco Ascani, a Nemzetközi Sportfilm Szövetség elnöke, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) Kulturális Bizottságának tagja

Diploma: Gianfranco Vitali (olasz sportszervező) és Félix Sienra Castellenos uruguayi veterán sportoló, volt vitorlázó és sportvezető

Willi Daume-díj (a fair play eszméjének népszerűsítéséért):

Diploma: Mario Testi professzor – posztomusz, Francesco Franceschetti professzor, Stefano Bizzozi kosárlabdaedző, a Sports Around the World non-profit szervezet elnöke és a Török Olimpiai Bizottság

Borítókép: Biczó Bence úszó (k), miután átvette a maga és Márton Richárd nevében a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play-díját Wladár Sándortól, a Magyar Úszó Szövetség elnökétől (b) és Schmidt Ádám sportért felelős államtitkártól (j) a nemzetközi fair Play-díjátadó gálán a Budavári Főőrség és Lovardában 2022. június 17-én. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)