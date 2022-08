Milákot bántja valami Rómában, Hosszú Katinka odatette magát

Milák Kristóf a szám olimpiai, világ-, Európa-bajnokaként és világcsúcstartójaként rutinszerűen vette a 200 méteres pillangóúszás előfutamát, amelyből a legjobb idővel került be az elődöntőbe. Az úszásából és az idejéből (1:54,97) is látszott, hogy pont annyit tett bele, amennyi szükséges volt, egy fikarcnyival sem többet.

– Leúsztam, de nem vettem túl komolyan, nekem annyira reggel van még. Egyik forduló sem jött ki jól, nem volt egy komoly hangvétel, ez látszott a technikámon is. Be kellett kerülni, így is az első helyen jutottam tovább, délutánra összekaparom magam, hogy legyen egy jó beidegződés majd a döntőre – nyilatkozta Milák a vegyes zónában.

Szinte furcsa lesz, de az esti programban csak egyszer úszik, a 200 pillangó elődöntőjében, mivel a vasárnapi sorozatterhelés kárára ment a 200 gyors elődöntője, nem jutott be a hétfői fináléba, pedig abban a számban újabb nagy csatára készült a románok zsenijével, David Popovici-csal: – Szomorú is vagyok miatta. Bánt a dolog, mert összemértem volna a tudásomat újra vele. Nyilván nem az arany lett volna a cél, az ezüst reálisabb lett volna, de mindegy, várok egy évet, és újra megpróbálom.