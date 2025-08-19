Rendkívüli

Itt az újabb bizonyíték arra, hogy Raskó György pénzeli a Tiszát

Trump és az ő washingtoni bókjai + videók

Donald Trump washingtoni találkozója az európai vezetőkkel több szokatlan és komikus pillanatot hozott. Zelenszkij ezúttal fekete öltönyben jelent meg az Ovális irodában, amit Trump és az újságírók is megdicsértek. Az amerikai elnök furcsa bókokkal illette a vendégeket, majd egy ponton Putyin hívása miatt félbeszakította a programot. A washingtoni csúcstalálkozón készült közös fotót pedig a résztvevők közötti magasságkülönbségek tették emlékezetessé.

2025. 08. 19. 18:40
Ha az amerikai elnök érintett, bármi megtörténhet
Ha az amerikai elnök érintett, bármi megtörténhet
Ha az amerikai elnök, Donald Trump érintett valamiben, ott bármi megtörténhet. A Washingtonban összegyült uniós vezetők és Zelenszkij ezúttal viszonylag olcsón megúszták. A hét mesterlövész című, 1960-as western 2025-ös változata hétfő este „mutatkozott be”, Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni és Alexander Stubb főszereplésével az Ovális irodában. Csak ők most nem egy falut, hanem Volodimir Zelenszkijt védték az Egyesült Államok és Oroszország vezetőitől – írja a Politico.

Trump elnök Washingtonban fogadta Zelenszkijt és az európai tisztviselőket
Trump elnök Washingtonban fogadta Zelenszkijt és az európai tisztviselőket
Fotó: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE / ThePresidentialOfficeUkraine

Zelenszkij végre vett egy öltönyt

Februárban Zelenszkijt azért bírálták, mert nem viselt öltönyt, amikor a Fehér Házban tárgyalóasztalhoz ült az amerikai elnökkel. Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, akkor Trump gúnyosan megjegyezte az ukrán elnök katonai stílusú ruházatára

Nagyon kiöltöztél ma.

Most azonban más volt a hangulat. 

Imádom

–  fejezte ki tetszését Trump, amikor meglátta Zelenszkijt fekete öltönyben kiszállni az autóból.

Ez a legjobb, ami van

 – válaszolta az ukrán elnök, aki egyébként Brian Glennnek, a Real America’s Voice műsorvezetőjének is odaszúrt egy megjegyzést. Glenn – Zelenszkij februári látogatásakor – kritizálta az ukrán elnök katonai öltözékét, és kérdőre is vonta, hogy az országa vezetőjeként miért nem hajlandó öltönyt viselni. Most viszont Zelenszkij szúrt oda az amerikai műsorvezetőnek: 

Látod, én változtattam, te nem.

Trump: Ti fantasztikusak vagytok! Népszerűek! Barnák!

A kerekasztal-beszélgetés elején Trump különösen bőkezű volt a dicséretekkel, bár némelyik kicsit szokatlanra sikerült. A NATO-főtitkár, Mark Ruttéről azt mondta: „nagyszerű úriember, nagyszerű politikai vezető”. A brit miniszterelnököt, Keir Starmert „barátjának” nevezte:

Az emberek nagyon kedvelik, ti mind szeretitek.

Ez alighanem meglepte a brit választókat, akik gyakran elég hangosan fejezik ki nemtetszésüket Starmerrel szemben. Franciaország elnökéről, Emmanuel Macronról így beszélt: 

Macron elnök, aki az első naptól kezdve velem van. Már az első napon kedveltem, most pedig még jobban kedvelem. Ez elég jó, ez szokatlan.

Feltehetően Trump „az eleje” alatt arra utalt, hogy mindketten 2017-ben lettek államfők. Giorgia Melonit „inspirációnak” nevezte, aki „tovább szolgált, mint mások.” Ez a megjegyzés ironikus, tekintve, hogy Olaszország a második világháború óta 68 kormányt fogyasztott el. Alexander Stubbnak, Finnország elnökének azt mondta: 

Jobban nézel ki, mint valaha!

Ez felveti a kérdést, vajon milyen gyakran találkoznak. Stubb jó golfozó, így talán gyakrabban, mint gondolnánk. A német Friedrich Merzt „nagyon erős embernek” nevezte. „Ő a barátom, és megtiszteltetés számomra, hogy a barátom lehet” – mondta, majd váratlanul hozzátette: 

Hol szerezted ezt a barnaságot? Én is szeretnék ilyet.

 Talán épp most készül Stuttgartban a „Merz varázs barnítókrémje.” Ursula von der Leyenről pedig: „Azt hiszem, te talán erősebb vagy, mint az összes férfi az asztalnál” – mondta, majd gyorsan le is eresztette a lufit: „De nem tudom…”

A washingtoni szövetségben vannak hullámvölgyek

Minden csúcstalálkozón készül közös fotó, és ez most különösen szokatlanra sikeredett a vezetők magasságbeli különbségei miatt. Merz 198 centiméter magas, Meloni 163 cm.

(L/R) European Commission President Ursula von der Leyen, British Prime Minister Keir Starmer, Finnish President Alexander Stubb, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, US President Donald Trump, French President Emmanuel Macron, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz and NATO Secretary-General Mark Rutte pose for a family photo in the Cross Hall of the White House in Washington, DC, on August 18, 2025. European leaders join Ukrainian President Volodymyr Zelensky in talks with US President Donald Trump on August 18, as they try to find a way to end Russia's offensive. The leaders heading to Washington on Monday to appear alongside Zelensky call themselves the "coalition of the willing." (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Nagy magasságkülönbség van a politikusok között
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A különböző magasságok miatt a kép úgy festett, mintha egy hullámvasút tervezésének első fázisa lenne. Trumpot is bosszanthatta a dolog, hiszen 190 centiméteres testmagasságával gyakran ő a legmagasabb a teremben – de nem most, amikor Rutte és Stubb közel ugyanolyan magas volt, Merz pedig mindenki fölé tornyosult. 

Macron, aki alig alacsonyabb Starmernél, ezen a fotón majdnem olyan magasnak tűnt, mint Trump – vagy optikai csalódásról, vagy titkos sarokemelőről lehetett szó.

Várjatok, Putyin van a vonalban…

Trump azt mondta, hogy majd a találkozó után hívja fel Putyint, de a hívás korábban megtörtént: megszakította az európai vezetőkkel töltött vacsorát, hogy az orosz elnökkel beszéljen.

Borítókép: Ha az amerikai elnök érintett, bármi megtörténhet (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

