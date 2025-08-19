Trump és az ő washingtoni bókjai + videók

Ha az amerikai elnök, Donald Trump érintett valamiben, ott bármi megtörténhet. A Washingtonban összegyült uniós vezetők és Zelenszkij ezúttal viszonylag olcsón megúszták. A hét mesterlövész című, 1960-as western 2025-ös változata hétfő este „mutatkozott be”, Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni és Alexander Stubb főszereplésével az Ovális irodában. Csak ők most nem egy falut, hanem Volodimir Zelenszkijt védték az Egyesült Államok és Oroszország vezetőitől – írja a Politico.

Trump elnök Washingtonban fogadta Zelenszkijt és az európai tisztviselőket

Fotó: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE / ThePresidentialOfficeUkraine

Zelenszkij végre vett egy öltönyt

Februárban Zelenszkijt azért bírálták, mert nem viselt öltönyt, amikor a Fehér Házban tárgyalóasztalhoz ült az amerikai elnökkel. Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, akkor Trump gúnyosan megjegyezte az ukrán elnök katonai stílusú ruházatára:

Nagyon kiöltöztél ma.

Most azonban más volt a hangulat.

Imádom

– fejezte ki tetszését Trump, amikor meglátta Zelenszkijt fekete öltönyben kiszállni az autóból.