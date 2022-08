Elgondolkodtató, hogy mit mondott a svéd sztár Hosszú Katinkáról

24–23. A római viadal kezdete előtt ez volt az állás Hosszú Katinka javára Sarah Sjöström előtt a nagymedencés Európa-bajnoki-érmeket tekintve, amivel a nők között a ranglista első két helyén álltak.

Rómában Sjöström győzött 50 pillangón és 50 gyorson, a váltókkal pedig szerzett egy-egy ezüstöt és bronzot, míg Hosszúnak egy váltóval elért harmadik hely jött össze. Így a külön versenyük állása jelenleg 27-25 immáron a svéd javára, aki ezzel már nemtől függetlenül is Eb-k legtöbbszörös érmes úszója, a férfiaknál az orosz Alekszander Popovnak volt 26 dobogója.

Nem is tudta

– Nem igazán foglalkozom a statisztikákkal – mondta Sarah Sjöström a vegyes zónában, miután tőlünk szerzett tudomást a rekordjáról. – Szerintem ez nem egy igazi verseny köztünk Hosszú Katinkával, legalábbis én sosem gondoltam arra, hogy hány érmet akarok szerezni vagy ilyesmi, ez engem egyszerűen nem érdekel. Persze azt tudom és hihetetlenül büszke vagyok rá, hogy képes voltam több mint nyolcvanszor dobogón állni nagy nemzetközi versenyeken, és biztos vagyok benne, hogy lesz még néhány alkalom.

Sarah Sjöström feltűnő jelenség Rómában Fotó: Czeglédi Zsolt

Érdekes, amit Sjöström mondott, hiszen Hosszú Katinka épp ellenkezőleg, nagyon is fontosnak tartja számon tartani, hány érmet szerzett eddig, talán már nincs is olyan ember az országban, aki ne tudná, hogy a világversenyeken elért századik dobogós helyezésére hajt. Ez Rómában nem jött össze neki, 97 éremnél állt meg a számlálója, de lapunknak megerősítette, hogy továbbra is üldözi a századikat.

Nem ellenfelek – barátok

Sjöström és Hosszú számára egyaránt különleges helyszín a római Foro Italico, hiszen 2009-ben mindketten itt szerezték meg az első világbajnoki címüket, a magyar 400 méteres vegyesúszásban, a svéd mindössze 15 évesen 100 pillangón. Bár a medencében útjaik csak ritkán keresztezték egymást, mert alapvetően más számokban erősek, az évek alatt szoros barátságot kötöttek.

– Igen, barátok vagyunk, méghozzá elég közeliek – erősítette meg Sjöström, aki a Hosszú életéről készült, idén bemutatott filmben is szerepelt. – Igazán sosem versenyeztünk közvetlenül egymás ellen, csak néha rövid pályán fordult elő, hogy összecsaptunk régebben, de nem mondanám, hogy ellenfelek vagyunk, legalábbis nem így gondolok Hosszú Katinkára.

Ő csodálatos. Nekem is régóta tart a pályafutásom, de az számomra is lenyűgöző, amit Hosszú Katinka csinál, mert ő a legkeményebb számokban tart ki még mindig, és ezekre a felkészülés, az edzésmennyiség is embert próbáló. Őrületes, hogy ennyi éven át képes ezt így csinálni.

A 28 éves Sjöström Hosszúhoz hasonlóan a 2016-os riói olimpián lett bajnok, ő 100 pillangón szerzett aranyérmet, de a 2021-ben megrendezett tokiói ötkarikás játékok előtt hányatott volt a felkészülése, mert az év elején elesett a jégen és eltörte a karját. A tavalyi olimpián így is szerzett egy érmet, 50 gyorson második lett.

Jobb lenne, mint valaha

Sjöström most már a 2024-es párizsi olimpiára fókuszál: – A célom az, hogy amikor megérkezünk Párizsba, ötven gyorson jobb legyek, mint valaha.

Eközben Hosszú Katinka arról beszélt Rómában, hogy újra fel kellene vennie a korábbi életstílusát, amelyben minden percét az úszás szolgálatába állította, hogy ott legyen Párizsban, és egyelőre még nem tudja, képes lesz-e erre, de nem is zárja ki, hogy igen.

Borítókép: Sarah Sjöström és mellette Hosszú Katinka a római úszó Eb-t megnyitó sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)