Világkupán-vágás: Milák Kristóf elveszni látszik az őszi ködben

Amikor Virth Balázs, Milák Kristóf edzője szeptember elején elsőként lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy a tanítványa a terveknek megfelelően szeptemberben újra edzésbe áll, azt reméltük, újra minden egyenesbe került: Milák Kristóf kipihente magát, túljutott a fáradtság és fásultság okozta nehéz hónapokon és teljes gőzzel készül a párizsi olimpiára. A visszatérés pillanara is kínálta magát, hiszen október 20–22. között Budapesten rendeznek világkupát. Maga a 23 éves olimpiai bajnok jelentette be szeptember végén, hogy rajthoz áll az októberi világkupán, amit természetesen Sós Csaba szövetségi kapitány is üdvözölt. Még akkor sem aggódtunk, amikor október második Virt Balázs arról beszélt, Milák a számában, 200 pillangón nem áll rajthoz, annak örültünk, hogy újra láthatjuk versenyezni.

Virth Balázs nagyon megértő, pedig Milák Kristóf próbára teszi a türelmét (Fotó: MTI/Kovács Anikó)

Se gyorsaság, se állóképesség…

– Kétszáz pillangón még nem fog úszni a budapesti világkupán, 50 és 100 méter pillangón, illetve 50, 100 és 200 méter gyorson fog, a tervek szerint. Nagyjából ez úgy néz ki, hogy 50 méteren nem árt, ha erős és gyors vagy, de erre még nem áll készen, valamint 100 és 200 méterhez pedig nem árt, ha állóképes vagy, és még erre sem áll készen, úgyhogy ezt egy felmérő tesztversenynek fogjuk fel – mondta akkor az M1 aktuális csatorna megkeresésére Virth Balázs.

Másfél hónapos felkészülés után Milákon persze nem is volt teher, a visszatérésen, a motiváltságon volt a hangsúly. Nos, Virth Balázs néhány nappal az esemény előtt újabb nyilatkozatot adott.