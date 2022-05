Nem jöhet a budapesti vb-re az úszósport egyik nagy alakja

– Szerencsére úszópályafutásom során soha nem kellett sérüléssel megküzdenem, a mostani helyzet ezért igazi csapásként ért – idézi a BBC a 27 éves úszót. – Már most is remek kezekben vagyok, és kezdek felépülni, de őszintén szólva, le vagyok döbbenve. Rendkívül keményen dolgozom, és az életemet az edzéseimnek szenteltem, hogy a lehető legjobb legyek a medencében. Nagyon jó nyár elébe néztem, ezért is visel meg az eset.

Peaty a legutóbbi három világbajnokságon 50 és 100 méteren egyaránt győzött a világbajnokságon, Tokióban pedig megvédte a címét 100 méteren, s győzött továbbá a 4×100 méteres brit mix vegyes váltó tagjaként is (amelyben két-két férfi és nő alkotja a csapatot). A rövidebb mellúszó távokon 2013 óta egyeduralkodó, ő lehetett volna az első úszó, aki zsinórban negyedszer is győzhetett volna ugyanabban az úszásnemben 50 és 100 méteren is.

A budapesti világbajnokság helyett Adam Peaty idén így legfeljebb a Nemzetközösségi Játékokon indulhat Birminghamben, de mint mondta, az egészsége mindennél fontosabb, nem akarja elhamarkodni a visszatérést.