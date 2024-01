A Liverpool Szoboszlai nélkül is simán kiütötte Kerkez csapatát

Tekintélyes névsorok: Darren Randolph, Ryan Fredericks és Tyler Adams, valamint Ben Doak, Trent Alexander-Arnold, Stefan Bajcetic, Konsztantinosz Cimikasz, Andrew Robertson, Mohamed Salah és Joel Matip. Az első négy a Bournemouth-ból, a többi a Liverpoolból hiányzott a Premier League 21. fordulójának a vasárnapot záró mérkőzéséről. Valamennyien sérültek, és ez azt jelentette, hogy a PL két magyar érdekeltségű csapata a magyarjai nélkül csapott össze.

Fotó: AFP

Az első félidő legfeljebb a rengeteg hibáról maradhat emlékezetes, bizony a Liverpool sem találta önmagát, de a hazai csapat sem tudott veszélyesen futballozni. A szünet viszont jót tett a meccsnek, elsősorban azért, mert felpörgött a Liverpool, több helyzetet is kidolgozott, és egy szép támadás végén a 49. percben Jota a tizenhatos elől egyből Darwin Núnezhez passzolt, akiről Zabarnik lemaradt, a csatár pedig jobbal a bal alsó sarokba lőtt kissé balról, 10 méterről. Egyértelműen a Liverpool uralta a mérkőzést, és a 71. percben Gakpo remek átadásából Diego Jota talált a bal alsó sarokba, majd csaknem tíz perccel később Diego Jota talált be ismét, a hosszabbításban pedig Darwin Nunez állította be a 4-0-s végeredményt. Nem volt kérdés, a gyenge első félidő után a Liverpool nagyszerű másodikat produkált, a Bournemouth a pályán sem volt a szünet után. Jürgen Klopp csapata öt pont előnnyel vezeti a tabellát az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Manchester City előtt.

Borítókép: Darwin Nunezt ünneplik a társak a Liverpool első gólja után (Fotó: AFP)