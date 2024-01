Ronaldo mellé két manchesteri játékos érkezhet, ez nagy durranás lenne!

Cristiano Ronaldo az a szaúdi futballprojekt „zászlóshajója”, aki élvezi ezt a szerepet, 38 évesen is szórja a gólokat; s a múlt héten a Globe Soccer Awards dubaji gáláján három trófeát is átvehetett: megkapta a legeredményesebb gólszerzőt megillető Maradona-díjat, ő lett a Közel-Kelet legjobb játékosa, és a szurkolók szavazatai alapján is bezsebelt egy díjat (Fan’s Favourite Player of the Year). A 2023-as évben 54 találatig jutott – ebben benne vannak a válogatottban elért találatai is.

Casemiro Manchesterben nem váltotta meg a világot. Majd újra Ronaldo mellett? Fotó: Adam Vaughan

Ronaldo megkerülhetetlen tényező a szaúdi ligában, és a bevezetőnkben említett hírünk hátteréről a források kiemelik: ő is támogatja, hogy az al-Nasszr megszerezze a Manchester United két játékosát, így Casemiro és Aaron Wan-Bissaka újra a csapattársa legyen. Ronaldo és Casemiro a Real Madridban éveken keresztül játszottak együtt, jóban voltak egymással, és nagy sikereket értek el.

Ronaldo, Casemiro és Wan-Bissaka újra egy csapatban?

Mint kiderült, a Manchester United igazgatója, John Murtough már decemberben Szaúd-Arábiába repült, hogy tárgyaljon az üzletről. Ami az MU számára is előnyös lenne, ugyanis a 32 éves Casemiro jelenleg a United legjobban fizetett játékosa, heti 375 ezer fontot kap, viszont combizomsérülése miatt november eleje óta nem bevethető. Az MU már szabadulna tőle, és ha sikerülne eladnia, akkor a „pénzügyi fair play” paragrafusai alapján jelentős összeg szabadulna fel, amit új igazolásokra fordíthatna. S mivel Ronaldo kifejezetten szeretné, hogy korábbi csapattársával újra együtt játszhasson, az al-Nasszr nem sajnálná a pénzt Casemiróért. Ronaldo 2021 és 2022 között volt az MU játékosa, rövid ideig itt is játszottak együtt, Aaron Wan-Bissaka pedig 2019 óta a csapatnál van.

🚨🇸🇦 Ronaldo & Casemiro could reunite at Al-Nassr on Ronaldo’s behalf.👇



According to FootMercato, Al-Nassr want to sign Casemiro from Man United, on the request of Cristiano Ronaldo. 🇧🇷🇵🇹💫 pic.twitter.com/hAPec1N4aJ — Ronaldo Jr (@CrRonaldo7Jr) January 22, 2024

Wan-Bissaka most ott volt az Internazionale célkeresztjében is, a milánóiak csereajánlatot tettek érte, Denzel Dumfries költözött volna az Old Traffordra, de az MU ebbe nem ment bele. Ugyanakkor jelzésértékű, hogy a manchesteriek nem ajánlottak hosszú távú szerződést a 26 éves játékosnak, így jó eséllyel ő is elhagyhatja Erik ten Hag csapatát. S bár a Crystal Palace és a West Ham is érdeklődést mutat iránta, az al-Nasszr ajánlatával nyilvánvalóan nem tudnak versenyezni.