Gulácsi Péter üzent a riválisának, akitől visszafoglalta a Lipcse kapuját + videó

Az RB Leipzig három vesztes meccs után nyert újra a Bundesligában, a hetven percet játszó Orbán erre is utalt, ő pedig Gulácsit említette meg: – Nem voltuk könnyű helyzetben az évkezdésünk után, de tudjuk, mi a feladatunk, felkészültünk az Unionból, és megérdemelten nyertünk. Hosszú időszak telt el úgy, hogy nem játszhattam, de ma jól éreztem magam, és hetven percet bírtam is. Ebben az időszakban szükség van a tapasztalt játékosokra. Nagyon örülök, hogy Pete-nek is jól sikerült a visszatérése, és úgy nyertünk, hogy gólt sem kaptunk.

Borítókép: Gulácsi Péter újra az RB Leipzig első számú kapusa (Forrás: X/RB Leipzig)