Szoboszlai Dominik a legújabb fotójával sokkolhatja a rajongóit

vasárnap azzal került be a hírekbe, hogy sokáig nem lehetett biztosan tudni, elutazott-e Londonba, az Arsenal–Liverpool Premier League-rangadóra. Egy helyi szurkolói csoport a közösségi oldalán arról számolt be, hogy nem, egy másik ezt cáfolta, mindenki más pedig csak találgatott, hogy vajon mi is az igazság, mert a klub mélyen hallgatott. Jürgen Klopp vezetőedző csak egy órával a kezdés előtt – amikor már nyilvánosságra kell hozni a benevezett játékosok névsorát – árulta el, hogy honfitársunk valóban megsérült, megint combizomhúzódással bajlódik, ami miatt egy hónapot ki kellett hagynia. A Liverpool 3-1-re kikapott, így nem vidám a helyzet a csapat háza táján.

A Liverpool Szoboszlai Dominik nélkül kapott ki

Szoboszlai „erőltetett menet” után

S Szoboszlai ma újra a középpontba került, liverpooli és magyar szurkolói oldalakon terjednek róla azok a fotók, amelyeken láthatók, hogy az elmúlt napokban Törőcsik Dániel tetoválóművész milyen új tetoválást készített a mellkasára. A művész az Instagram- oldalán osztotta meg a képeket az új tetoválásról, és a következőket fűzte hozzá: „Nagyon köszi a bizalmat, mozgalmas napok voltak! Erőltetett menet volt, de le a kalappal előtted! Kemény vagy, Tesó! Folyt. köv.”

Azt is láthatjuk, hogy Szoboszlai Dominik egy mezzel meglepte az alkotót.

S íme az alkotás! Szoboszlai Dominiknek eddig is voltak kiesebb-nagyobb tetoválásai, de mondhatjuk, hogy a legújabbal most sokkolhatja a rajongóit. Ám szó nincs arról, hogy rossz értelemben.

Dominik Szoboszlai new tattoo 📸 🖼️ pic.twitter.com/4fquRRu8gZ — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) February 5, 2024

Arról egyelőre nincs hír, hogy Szoboszlai a Premier League-ben szombaton pályára léphet-e a Burnley ellen. A Pool szurkolói azonban reménykednek, hogy Jürgen Klopp vasárnap csak elővigyázatosságból pihentette.

