Jürgen Klopp aggódik: a Liverpool sztárja jelenleg a cipőjét sem tudja felhúzni

– Nem tudom, hogy Darwin vasárnap bevethető lesz-e – jelentette be Jürgen Klopp az Arsenal–Liverpool rangadót felvezető sajtótájékoztatón, amelyről a Daily Mail idézte a szavait. – Az előző meccsen húsz perc után ráléptek a lábára, és a lefújás után nagy fájdalmai voltak. Érezte, hogy baj van, de meccs közben nem akarta megnézni, csak utána vette le a cipőjét. Így viszont rögzítésben hagyta el a stadiont. A röntgen kimutatta, hogy nem tört el semmi, de csúnyán bedagadt a lába. Ki kell várnunk, mikor tudja újra felhúzni a cipőjét, ami időbe telhet.

Darwin Núnez sérülten is kitartott a Liverpool mellett a Chelsea ellen. Fotó: Adam Vaughan

Ez volt Klopp legfontosabb bejelentése a vasárnapi meccs előtt. Núnez rengeteg kritikát kap, amiért sok helyzetet elpuskáz, az uruguayi csatár 21 bajnokin hét gólt jegyez az idényben, de közben sorra rúgja a kapufákat, szerdán a Szoboszlai góljának is köszönhetően a Chelsea ellen 4-1-re megnyert bajnokin még egy tizenegyest is kihagyott az eső félidőben. Több fórumon meg is jegyezték, hogy ideje lenne, ha például Szoboszlai lőné a büntetőket, de Klopp szavai most más megvilágításba helyezik Núnez teljesítményét. Egyrészt akkor már sérülten játszott, másrészt a sok kihagyott helyzet ellenére a Liverpool egyik legfontosabb játékosa, kulcsszerepe van a letámadásokban.