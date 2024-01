Szoboszlai fejesgóllal vette ki a részét a Chelsea kiütéséből + videó

A Norwich elleni mérkőzésen a három visszatérő kulcsjátékos közül csak került be a kezdőcsapatba a Chelsea elleni rangadón, Trent Alexander-Arnold és Andy Robertson a kispadon kapott helyet.

Conor Bradley (jobbra) csillogott-villogott a Chelsea ellen, Szoboszlai gólját is ő készítette elő Fotó: Europress/AFP/Paul Ellis

A Liverpoolnak a nagy hatosba tartozó többi csapat (Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United és Tottenham Hotspur) ellen nem termett sok babér az idényben, négy döntetlen mellett egy meccset elbukott a Premier League-ben. A játék képe alapján a Vörösök mindenképpen javítani szerettek volna ezen a statisztikán szerda este, lefocizták a pályáról a Chelsea-t, a vendégek csak elvétve jutottak át a felezővonalon.

Nem kellett túl sokat várni az első gólra. Conor Bradley labdát szerzett, aztán Diogo Jotát indította, aki két vendégjátékos között tört be a tizenhatoson belülre, és esés közben is pontosan fejezte be a támadást a 23. percben. (1-0)

A már említett Bradley Alexander-Arnold sérülése miatt jutott egyre több játéklehetőséghez az elmúlt hetekben, és fantasztikus teljesítménnyel hálálja meg a bizalmat. A Bournemouth és a Norwich elleni meccseken összesen három assziszttal jelentkezett, a Chelsea elleni gólpassza után pedig maga is betalált. A 20 éves északír védő végigrobogott a jobb oldalon, majd támadókat megszégyenítő módon kilőtte a hosszút a 39. percben. (2-0)

Csak Darwin Núnezen múlott, hogy nem vezetett még ennél is több góllal a Liverpool az első félidőt követően. Temérdek próbálkozása landolt a kapu mellett, ráadásul az uruguayi csatár Mohamed Szalah hiányában büntetőt végezhetett el, de a kapufára bombázta a labdát.

Bradley Szoboszlait is megkínálta gólpasszal

A szünet után sem változott sokat a játék képe, és Bradley parádéja is folytatódott. A kapu elé ívelt labdáját Szoboszlai Dominik hét méterről a hálóba fejelte a 65. percben. (3-0)

Szoboszlai gólja:

A magyar középpályás a 68. percig volt a pályán, a megnyugtató előny tudatában három társával együtt lecserélt őt Jürgen Klopp. Így már azt is csak a kispadról láthatta Szoboszlai, hogy Christian Nkunku a semmiből szépített a 71. percben. (3-1)

Luis Díaz gyorsan szertefoszlatta a londoniak pontszerzésről támadt reményeit – ha voltak nekik egyáltalán. A 79. percben a kolumbiai szélső állította be a 4-1-es végeredményt, Núnez pedig ha gólt nem is szerzett, a PL-rekordnak számító négy kapufa után legalább egy gólpasszt összehozott.

A City sem hibázott

A szerdai játéknapon a Liverpool mellett a topcsapatok közül a Manchester City és a Tottenham Hotspur is pályára lépett. Bár a Spurs a szünetben még egygólos hátrányban volt, végül 3-2-re legyőzte otthon a Brentfordot. A City ennél simábban, 3-1-re nyert a Burnley ellen, így továbbra is tapad a Liverpoolra, amely 22 forduló után 51 pontjával vezeti a bajnokságot, az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó világoskékek öt ponttal lemaradva a második helyen állnak. A Chelsea 31 pontot gyűjtött eddig, ezzel csak a tizedik.

Premier League, 22. forduló:

Liverpool–Chelsea 4-1 (2-0)

gólszerzők: Jota (23.), Bradley (39.), Szoboszlai (65.), Díaz (79.), ill. Nkunku (71.)

Borítókép: Szoboszlai Dominik gólt szerez a Chelsea ellen (Fotó: Getty Images/Clive Brunskill)